Праздничные юрты Аяз Ата появились в Алматы
Юрты открыты для посещения ежедневно с 15:00 до 21:00, до 31 декабря. Горожане и туристы могут встретиться с Аяз Ата и сделать памятные фотографии.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Как рассказали в пресс-службе акимата города, 31 декабря на площади Астана юрты будут работать до полуночи. В момент наступления 2025 года здесь прогремят фейерверки, которые завершат новогодний концерт и ознаменуют начало нового года.
Каждый день у юрт проходят творческие мастер-классы, игры, выступления и встречи с любимыми новогодними персонажами.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Гости могут создать елочные игрушки, расписать кружки, оживить гипсовые фигурки и украсить музыкальные шкатулки, забрав себе домой частичку праздника.
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