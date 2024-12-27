Праздничные юрты Аяз Ата появились в Алматы

Праздничные юрты Аяз Ата, оформленные в национальном стиле, установили в Алматы на площади Астана, площади Абая и Арбате, сообщает Zakon.kz.

Юрты открыты для посещения ежедневно с 15:00 до 21:00, до 31 декабря. Горожане и туристы могут встретиться с Аяз Ата и сделать памятные фотографии.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как рассказали в пресс-службе акимата города, 31 декабря на площади Астана юрты будут работать до полуночи. В момент наступления 2025 года здесь прогремят фейерверки, которые завершат новогодний концерт и ознаменуют начало нового года.

Каждый день у юрт проходят творческие мастер-классы, игры, выступления и встречи с любимыми новогодними персонажами.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Гости могут создать елочные игрушки, расписать кружки, оживить гипсовые фигурки и украсить музыкальные шкатулки, забрав себе домой частичку праздника.

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