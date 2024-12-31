Аяз Ата дал интервью изданию "Мир 24"

В гостях у ведущего "МИР 24" Кирилла Потёмкина побывал казахстанский Аяз Ата, сообщает Zakon.kz.

В программе, главный зимний персонаж казахстанских елок рассказал о том:

кто ему помогает раздавать подарки;

как прошел его 2024 год;

как надо правильно загадывать желания;

чем примечательна его резиденция;

как принято отмечать Новый год в Казахстане.

Также Аяз Ата откровенно признался, что и сам не против получить подарки. Оказалось, что он очень любит сладости.

"У нас с Дедом Морозом общее дело – радовать детей", – отметил Аяз Ата.

Во избежание разного рода кривотолков, 31 декабря в ДУМК разъяснили, что Новый год – это не религиозный праздник.