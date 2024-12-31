#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Аяз Ата дал интервью изданию "Мир 24"

Главная елка Алматы, Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции, церемония зажжения главной елки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 03:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы/Никита Басов
В гостях у ведущего "МИР 24" Кирилла Потёмкина побывал казахстанский Аяз Ата, сообщает Zakon.kz.

В программе, главный зимний персонаж казахстанских елок рассказал о том:

  • кто ему помогает раздавать подарки;
  • как прошел его 2024 год;
  • как надо правильно загадывать желания;
  • чем примечательна его резиденция;
  • как принято отмечать Новый год в Казахстане.

Также Аяз Ата откровенно признался, что и сам не против получить подарки. Оказалось, что он очень любит сладости.

"У нас с Дедом Морозом общее дело – радовать детей", – отметил Аяз Ата.

Во избежание разного рода кривотолков, 31 декабря в ДУМК разъяснили, что Новый год – это не религиозный праздник.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В аэропорту Испании бездомный нашел два чемодана с марихуаной
Мир
04:22, 01 января 2025
В аэропорту Испании бездомный нашел два чемодана с марихуаной
Армянские альпинисты-Деды Морозы поздравили онкобольных детей
Мир
03:33, 01 января 2025
Армянские альпинисты-Деды Морозы поздравили онкобольных детей
Астана и Алматы вошли в интернет-подборку новогодних городов СНГ
Мир
02:12, 01 января 2025
Астана и Алматы вошли в интернет-подборку новогодних городов СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: