Аяз Ата дал интервью изданию "Мир 24"
Фото: пресс-служба акимата Алматы/Никита Басов
В гостях у ведущего "МИР 24" Кирилла Потёмкина побывал казахстанский Аяз Ата, сообщает Zakon.kz.
В программе, главный зимний персонаж казахстанских елок рассказал о том:
- кто ему помогает раздавать подарки;
- как прошел его 2024 год;
- как надо правильно загадывать желания;
- чем примечательна его резиденция;
- как принято отмечать Новый год в Казахстане.
Также Аяз Ата откровенно признался, что и сам не против получить подарки. Оказалось, что он очень любит сладости.
"У нас с Дедом Морозом общее дело – радовать детей", – отметил Аяз Ата.
Во избежание разного рода кривотолков, 31 декабря в ДУМК разъяснили, что Новый год – это не религиозный праздник.
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