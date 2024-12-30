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Культура и шоу-бизнес

Первая жена Яниса Тиммы обвинила Седокову в его финансовых проблемах

Первая жена Яниса Тиммы обвинила Седокову в его финансовых проблемах, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 00:53 Фото: Instagram/annasedokova
После трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, которого нашли мертвым в ночь на 17 декабря, его первая супруга Сана Оша решила поделиться откровениями о событиях из их прошлого, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 декабря пишет Starhit. 

Латвийская модель заявила, что Анна Седокова, с которой Тимма состоял в браке после развода с Саной, стала причиной его финансового краха.

Сана утверждает, что Седокова вытягивала деньги из Яниса, что в итоге привело к тому, что он из обеспеченного спортсмена превратился в человека, испытывающего серьезные финансовые трудности.

"Янис был очень хорошим человеком. С грустью наблюдала, как стремительно рушится его карьера. Его окрестили психически неуравновешенным, хотя я жила с ним девять лет и не думаю, что он был таким. Этот мужчина отдавал последнее, у него было большое любящее сердце. Янис готов был помочь всем друзьям", – рассказала Оша.

Она также вспомнила, как тяжело ей было воспитывать маленького ребенка в одиночку после того, как Тимма покинул семью, когда их сыну был всего год.

"Я проиграла ту игру… Почему делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня уничтожили эмоционально. Женщины, помните, на чужом несчастье свое счастье не построишь! Я давно отпустила обиды, моя личная жизнь продолжается", – написала она в соцсетях.

Сана отметила, что несмотря на сложности, Янис не забывал о своем сыне, хотя отношения с родственниками практически прекратил.

Тело Яниса нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Айсулу Омарова
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