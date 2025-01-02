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Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри снял пляжное видео с женой для ее возвращения в соцсети

Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 09:55 Фото: wikimedia
43-летняя жена британского принца Гарри начала 2025 год с возвращения в соцсети. Меган Маркл завела новую страничку, контент для которой ей помог подготовить муж, сообщает Zakon.kz.

Первое видео, которое опубликовала Меган Маркл в соцсетях получилось очень личным. В кадре она босиком бежит по пляжу в белой рубашке и джинсах.

Маркл пришлось отказаться от своих страниц в соцсетях в 2018 году после помолвки с принцем Гарри. Только теперь, спустя семь лет она решила вернуться.

В декабре 2024 года стало известно о ссорах принца Гарри и Меган Маркл из-за королевского наследства. 40-летний муж выразил недовольство тратами супруги, пояснив, что она спускает миллионы из его состояния.

5 декабря на саммите DealBook 2024 принц Гарри рассказал о супружеских отношениях с Меган Маркл и опроверг слухи, что они разводятся.

Андрей Дюсупов
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