В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Следственный комитет Латвии начал расследование обстоятельств смерти известного баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram друг спортсмена Марк Пугачёв.

"Я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается. Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный", – сказал он.

Тело Яниса нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Также сообщалось, что первая жена Яниса Тиммы обвинила Седокову в его финансовых проблемах.

