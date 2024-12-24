#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
523.72
544.09
5.2
Культура и шоу-бизнес

Похороны Яниса Тиммы пройдут в Латвии: тело спортсмена забрали родные

Похороны Яниса Тиммы пройдут в Латвии: тело спортсмена забрали родные, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 19:46 Фото: Instagram/janis.timma
С момента смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, уже прошла неделя. Лишь сегодня, 24 декабря, стало известно, что родные забрали его тело и похороны пройдут в Латвии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет starhit, об этом рассказал друг Яниса Гатис Лининьш. По словам мужчины, ситуация затянулась не из-за нехватки денег и бумажной волокиты.

Лининьш отметил, что средства на транспортировку тела Тиммы его близкие и друзья начали собирать сразу после того, как узнали о трагическом известии.

Тимму похоронят в Риге, родные обещали сообщить дату траурной церемонии после того, как его тело привезут из России. Так что вполне возможно, что прощание состоится уже в ближайшие дни.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Игорь Крутой подготовил дуэт Димы Билана с корейской оперной певицей
Культура и шоу-бизнес
16:03, Сегодня
Игорь Крутой подготовил дуэт Димы Билана с корейской оперной певицей
Дочь Брюса Уиллиса поделилась радостной новостью
Культура и шоу-бизнес
15:40, Сегодня
Дочь Брюса Уиллиса поделилась радостной новостью
В Алматы прошли съемки нового выпуска "ЧБД"
Культура и шоу-бизнес
13:10, Сегодня
В Алматы прошли съемки нового выпуска "ЧБД"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: