Похороны Яниса Тиммы пройдут в Латвии: тело спортсмена забрали родные
Как пишет starhit, об этом рассказал друг Яниса Гатис Лининьш. По словам мужчины, ситуация затянулась не из-за нехватки денег и бумажной волокиты.
Лининьш отметил, что средства на транспортировку тела Тиммы его близкие и друзья начали собирать сразу после того, как узнали о трагическом известии.
Тимму похоронят в Риге, родные обещали сообщить дату траурной церемонии после того, как его тело привезут из России. Так что вполне возможно, что прощание состоится уже в ближайшие дни.
Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.