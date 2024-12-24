Похороны Яниса Тиммы пройдут в Латвии: тело спортсмена забрали родные

С момента смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, уже прошла неделя. Лишь сегодня, 24 декабря, стало известно, что родные забрали его тело и похороны пройдут в Латвии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет starhit, об этом рассказал друг Яниса Гатис Лининьш. По словам мужчины, ситуация затянулась не из-за нехватки денег и бумажной волокиты.

Лининьш отметил, что средства на транспортировку тела Тиммы его близкие и друзья начали собирать сразу после того, как узнали о трагическом известии.

Тимму похоронят в Риге, родные обещали сообщить дату траурной церемонии после того, как его тело привезут из России. Так что вполне возможно, что прощание состоится уже в ближайшие дни.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

