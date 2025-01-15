Сестра Яниса Тиммы: Полиция в Латвии выясняет, что произошло в последний день жизни моего брата

Полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 15 января 2025 года заявила сестра спортсмена Лелде Жандецка, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram она сначала поблагодарила друзей Яниса и всех остальных за поддержку и любую полезную информацию о брате. В частности, Марка Пугачёва, который ранее раскрыл шокирующие подробности отношений Тиммы с Анной Седоковой.

"Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу", – заявила Лелде Жандецка сегодня.

Девушка призвала тех, у кого есть какая-то важная информация, отправить ее на почту: jt6case@gmail.com.



Она напомнила, что в предыдущем посте написала: "В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата".

"Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата", – рассказала Лелде Жандецка.

Также Седокова прислала сестре Яниса фотографию, где баскетболист "расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов".

"Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов и 6 декабря на 295 тыс. рублей", – отметила Лелде Жандецка.

Она уточнила, что опубликованная фотография, где она позирует с Янисом, его сыном Кристианом, – архивная и сделана в их родном городе Краслава. Туда они приехали, чтобы познакомить Кристиана с прадедом.

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Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.