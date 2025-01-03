Адвокат Яна Абрамова о бойфренде Алсу: Мне сообщили, с кем она живет

2024 год оказался насыщенным на громкие звездные расставания. Одним из них стал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которые состояли в браке с 2006 года. Адвокат Александр Добровинский раскрыл детали развода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, отметил, что раздел недвижимости может затянуться до конца лета 2025 года.

"Сам процесс развода прошел довольно хорошо и быстро, но мы столкнулись с очень сложным делом — это раздел имущества. Процесс закрыт, то есть я не могу его обсуждать, все, что творится вокруг. Думаю, он продлится еще где-то до мая или до сентября. Очень и очень интересно. С одной стороны, вот такие аппетиты, а с другой стороны, знаете что? Адвокат Александр Добровинский", — намекнул юрист, подчеркивая, что намерен тщательно отслеживать каждую деталь.

Тем временем слухи вокруг личной жизни Алсу не утихают. В СМИ активно обсуждают, что певица якобы нашла нового возлюбленного. Однако Александр Добровинский утверждает, что его слова о бойфренде исполнительницы были неверно интерпретированы.

"Стоило мне сказать, что госпожа Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь… Я больше ничего не говорил! „Адвокат Добровинский сказал, что у нее любовник первый, второй, пятый, десятый", — заговорили в Сети. Алсу на меня обиделась. Что, у нее не может быть своей личной жизни? Она что, урод, который никому не нужен?" — заявил адвокат.

Он уточнил, что не следит за жизнью Алсу, но до него доходят слухи о ее новом избраннике.

"Мне звонят каждый день и говорят: "Александр Ильич, а вы знаете, с кем встречается Алсу в настоящий момент? Понятия не имею, не следил. Мне сообщают, вот она выбрала… с ним она встречается, с ним живет, там большая или маленькая любовь. Я не знаю, меня это совершенно не интересует. Однако называется одно и то же имя. Могу вам назвать его, если хотите. Я скажу то, что мне говорят. Это не значит, что я их видел вместе. Я говорю, что мне передают. Дай Бог, чтобы у Алсу была своя личная жизнь", — сказал Добровинский.

Ранее Алсу обрушилась с резкой критикой в адрес экс-супруга Яна Абрамова и его адвоката Александра Добровинского.

