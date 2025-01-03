Адвокат Яна Абрамова о бойфренде Алсу: Мне сообщили, с кем она живет
Как пишет Starhit, Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, отметил, что раздел недвижимости может затянуться до конца лета 2025 года.
"Сам процесс развода прошел довольно хорошо и быстро, но мы столкнулись с очень сложным делом — это раздел имущества. Процесс закрыт, то есть я не могу его обсуждать, все, что творится вокруг. Думаю, он продлится еще где-то до мая или до сентября. Очень и очень интересно. С одной стороны, вот такие аппетиты, а с другой стороны, знаете что? Адвокат Александр Добровинский", — намекнул юрист, подчеркивая, что намерен тщательно отслеживать каждую деталь.
Тем временем слухи вокруг личной жизни Алсу не утихают. В СМИ активно обсуждают, что певица якобы нашла нового возлюбленного. Однако Александр Добровинский утверждает, что его слова о бойфренде исполнительницы были неверно интерпретированы.
"Стоило мне сказать, что госпожа Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь… Я больше ничего не говорил! „Адвокат Добровинский сказал, что у нее любовник первый, второй, пятый, десятый", — заговорили в Сети. Алсу на меня обиделась. Что, у нее не может быть своей личной жизни? Она что, урод, который никому не нужен?" — заявил адвокат.
Он уточнил, что не следит за жизнью Алсу, но до него доходят слухи о ее новом избраннике.
"Мне звонят каждый день и говорят: "Александр Ильич, а вы знаете, с кем встречается Алсу в настоящий момент? Понятия не имею, не следил. Мне сообщают, вот она выбрала… с ним она встречается, с ним живет, там большая или маленькая любовь. Я не знаю, меня это совершенно не интересует. Однако называется одно и то же имя. Могу вам назвать его, если хотите. Я скажу то, что мне говорят. Это не значит, что я их видел вместе. Я говорю, что мне передают. Дай Бог, чтобы у Алсу была своя личная жизнь", — сказал Добровинский.
Ранее Алсу обрушилась с резкой критикой в адрес экс-супруга Яна Абрамова и его адвоката Александра Добровинского.