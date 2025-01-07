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Культура и шоу-бизнес

Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына

Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:54 Фото: Instagram/khar_nat
Родительница одного из самых известных комиков России Гарика Харламова разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. 62-летняя Наталья рассказала, как познакомилась с молодой избранницей сына Екатериной Ковальчук, которая стала его третьей женой, сообщает Zakon.kz.

По словам Харламовой, в новогодние дни только что наступившего 2021 года Гарик впервые привел к матери домой чудесную нежную Катюшу.

"Катя пришла в гости не только с подарками, которыми мы все традиционно обмениваемся на НГ, а и с потрясающе вкусным ягодным пирогом, который она испекла сама по фирменному рецепту своей семьи! Так состоялось наше теплое знакомство и началась дружба, мы сразу проболтали несколько часов, легко, приятно, непринужденно", – вспомнила Наталья.

Она отметила, что за эти четыре года произошло столько всего прекрасного.

"Были и различные совместные поездки, и масштабные мероприятия, и домашние уютные посиделки, и знакомства с новыми людьми, и яркие впечатления, и сюрпризы, и эмоции, бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное мы всегда были вместе и стали одной семьей! Люблю вас, мои дорогие Гарик и Катюша!", – заключила Харламова, опубликовав совместное фото с 43-летним сыном и 31-летней невесткой.

На публикацию свекрови отреагировала Катерина.

"Люблю вас очень! Спасибо за дружбу, бесконечное невероятное тепло и заботу. У меня лучшая свекровь, о которой можно только мечтать", – написала Ковальчук.

Подписчики Натальи заметили невероятное сходство свекрови с невесткой, и завалили их комплиментами:

  • "Обалдеть, как вы похожи".
  • "Так приятно вас видеть всех вместе!"
  • "Глаза светятся счастьем у всех, и пусть так будет всю жизнь".0
  • "Какая красивая мама. Какая красивая семья! Гарик наконец-то обрел счастье. Думаю, до 100 лет будут вместе".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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