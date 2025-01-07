Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына
По словам Харламовой, в новогодние дни только что наступившего 2021 года Гарик впервые привел к матери домой чудесную нежную Катюшу.
"Катя пришла в гости не только с подарками, которыми мы все традиционно обмениваемся на НГ, а и с потрясающе вкусным ягодным пирогом, который она испекла сама по фирменному рецепту своей семьи! Так состоялось наше теплое знакомство и началась дружба, мы сразу проболтали несколько часов, легко, приятно, непринужденно", – вспомнила Наталья.
Она отметила, что за эти четыре года произошло столько всего прекрасного.
"Были и различные совместные поездки, и масштабные мероприятия, и домашние уютные посиделки, и знакомства с новыми людьми, и яркие впечатления, и сюрпризы, и эмоции, бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное мы всегда были вместе и стали одной семьей! Люблю вас, мои дорогие Гарик и Катюша!", – заключила Харламова, опубликовав совместное фото с 43-летним сыном и 31-летней невесткой.
На публикацию свекрови отреагировала Катерина.
"Люблю вас очень! Спасибо за дружбу, бесконечное невероятное тепло и заботу. У меня лучшая свекровь, о которой можно только мечтать", – написала Ковальчук.
Подписчики Натальи заметили невероятное сходство свекрови с невесткой, и завалили их комплиментами:
- "Обалдеть, как вы похожи".
- "Так приятно вас видеть всех вместе!"
- "Глаза светятся счастьем у всех, и пусть так будет всю жизнь".0
- "Какая красивая мама. Какая красивая семья! Гарик наконец-то обрел счастье. Думаю, до 100 лет будут вместе".
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