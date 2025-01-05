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Культура и шоу-бизнес

"Щелкунчик" за 120 тысяч тенге не впечатлил Гарика Харламова

театра Харламов Щелкунчик, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:39 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Из-за колоссальной популярности балета "Щелкунчик" не все смогли купить билеты в Большой театр в Москве. Стоимость для многих оказалась неприемлемой. Но известному исполнителю Гарику Харламову это удалось. На спектакль артист пошел в компании мамы, жены и сестры, сообщает Zakon.kz.

"Щелкунчик"! Советую всем, кто любит танцы!" – уточнил кратко ведущий.

Впрочем, судя по опубликованным кадрам, юморист не является особым поклонником балета.

Харламов ускорил видео, снятое с балкона, тем самым показал публике отрывки выступления артистов балетной труппы.

Также стоит отметить, что цены на балконах доходили до 25 тысяч рублей (более 120 тысяч тенге).

Комментаторы с сожалением отметили, что "искусство и культура теперь доступны только элите".

  • Спасибо, что показал, что там показывают.
  • Спасибо за ускоренную перемотку и демонстрацию сцен балета.
  • Почему это стоит таких денег, объясните, пожалуйста. Мне, кажется, люди ходят на "Щелкунчик" не потому, что он им нравится, а для того, чтобы всем показать, смотрите, какие мы крутые, можем себе такое позволить.
  • Гарик окультурился в ускоренном виде.
  • Гарик, балет вам сильно сложен для осознания. Такую музыку ускорить ...
  • Пиратскую версию показал.

Ранее супруга Харламова уже делилась впечатлениями от похода в старейший театр России.

"Как же это было волшебно! Кажется, я впервые пустила слезу на балете. То чувство, когда настолько красиво, что плачешь от восторга!"Екатерина Ковальчук

Ранее мы рассказывали о другой семейной паре. Тогда отдых молодой жены Игоря Николаева спровоцировал новые слухи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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