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Культура и шоу-бизнес

Дебют на льду 4-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской собрал полный стадион

Дебют на льду 4-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской собрал аншлаг, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:00 Фото: Instagram/plushenkoarseny
На днях 4-летний Арсений Плющенко дебютировал в роли "Мальчика с пальчик" в ледовом шоу. Его первые "шаги" на льду вызвали шквал комплиментов от зрителей, сообщает Zakon.kz.

Мама юного спортсмена Яна Рудковская 8 января 2025 года на странице в Instagram опубликовала отрывок красочного выступления.

"Микро – Плющенко, он же – "Мальчик с пальчик!" Он же – Арсений Плющенко и его дебют в "Спящей Красавице", – кратко подписала видео бизнесвумен.

  • Вот, кому гены передались легко и непринужденно.
  • Он прям уверенней, чем Саша в свое время!
  • Он точно будет копией отца.
  • Арсений – молодец! У него как-то ловко все получается.
  • Как он старается. Умничка. Родителям респект за такого артиста.
  • Это было просто невероятно! Зашкаливающая милота.
  • Вот мама – талантище. И дети пристроены, и муж. Еще и деньги на этом делает.
  • Парень показывает очень хороший уровень для своего возраста, – отмечают пользователи Сети.

Стоит отметить, что ледовое шоу с эффектными декорациями прошло с аншлагом.

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1 декабря 2024 года в Алматы состоялось ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко". Титулованный спортсмен со своей командой представили яркие фрагменты из самых известных сказок. После российский фигурист поблагодарил жителей города за теплый прием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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