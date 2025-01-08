Дебют на льду 4-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской собрал полный стадион

На днях 4-летний Арсений Плющенко дебютировал в роли "Мальчика с пальчик" в ледовом шоу. Его первые "шаги" на льду вызвали шквал комплиментов от зрителей, сообщает Zakon.kz.

Мама юного спортсмена Яна Рудковская 8 января 2025 года на странице в Instagram опубликовала отрывок красочного выступления.

"Микро – Плющенко, он же – "Мальчик с пальчик!" Он же – Арсений Плющенко и его дебют в "Спящей Красавице", – кратко подписала видео бизнесвумен.

Вот, кому гены передались легко и непринужденно.

Он прям уверенней, чем Саша в свое время!

Он точно будет копией отца.

Арсений – молодец! У него как-то ловко все получается.

Как он старается. Умничка. Родителям респект за такого артиста.

Это было просто невероятно! Зашкаливающая милота.

Вот мама – талантище. И дети пристроены, и муж. Еще и деньги на этом делает.

Парень показывает очень хороший уровень для своего возраста, – отмечают пользователи Сети.

Стоит отметить, что ледовое шоу с эффектными декорациями прошло с аншлагом.

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1 декабря 2024 года в Алматы состоялось ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко". Титулованный спортсмен со своей командой представили яркие фрагменты из самых известных сказок. После российский фигурист поблагодарил жителей города за теплый прием.