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Культура и шоу-бизнес

54-летний Дмитрий Маликов "бросил вызов" визажистам

54-летний Дмитрий Маликов "бросил вызов" визажистам, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:02 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Популярный российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова вместе со звездным папой записала мейкап-туториал. В нем она выступила моделью, которой Дмитрий Маликов сделал макияж, сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация дочери и отца появилась в их Instagram 7 января 2025 года.

"Моргни два раза, если тебя держат в заложниках! Все когда-то в первый раз. Вот и папа пробует роль визажиста! Очень неплохо выходит", – написала 24-летняя Стефания.

Результат порадовал поклонников семьи Маликовых. Они также отметили, что тем самым 54-летний артист "бросил вызов" визажистам:

  • "Это разнос".
  • "Это лучший туториал!"
  • "У вас очень крутой папа".
  • "Ало, салоны, у нас отмена! Тут есть визажист посерьезней".
  • "Володь, я перезвоню… Я дочь крашу". Очень мило".
  • "Неподвижное от подвижного. Папа топ, кстати, деликатно получилось".

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5 января 2025 года в семье Дмитрия Маликова отметили важную дату. Певец уточнил, что в этот день исполнилось ровно 60 лет с момента знакомства его родителей – Юрия и Людмилы Маликовых.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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