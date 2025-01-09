54-летний Дмитрий Маликов "бросил вызов" визажистам

Популярный российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова вместе со звездным папой записала мейкап-туториал. В нем она выступила моделью, которой Дмитрий Маликов сделал макияж, сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация дочери и отца появилась в их Instagram 7 января 2025 года.

"Моргни два раза, если тебя держат в заложниках! Все когда-то в первый раз. Вот и папа пробует роль визажиста! Очень неплохо выходит", – написала 24-летняя Стефания.

Результат порадовал поклонников семьи Маликовых. Они также отметили, что тем самым 54-летний артист "бросил вызов" визажистам:

"Это разнос".

"Это лучший туториал!"

"У вас очень крутой папа".

"Ало, салоны, у нас отмена! Тут есть визажист посерьезней".

"Володь, я перезвоню… Я дочь крашу". Очень мило".

"Неподвижное от подвижного. Папа топ, кстати, деликатно получилось".

Материал по теме 24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео

5 января 2025 года в семье Дмитрия Маликова отметили важную дату. Певец уточнил, что в этот день исполнилось ровно 60 лет с момента знакомства его родителей – Юрия и Людмилы Маликовых.