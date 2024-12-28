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Культура и шоу-бизнес

Прощание с Янисом Тиммой в Риге прошло без Анны Седоковой

Прощание с Янисом Тиммой в Риге прошло без Анны Седоковой, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:56 Фото: Instagram/janis.timma
Жизнь Яниса Тиммы оборвалась ночью 17 декабря. Спустя 10 дней с баскетболистом прощаются в Риге. На церемонии присутствуют родители спортсмена, его сестра, первая жена и близкие друзья. Анна Седокова прилететь не смогла, сообщает Zakon.kz.

Янис Тимма покончил с собой в Москве. 25 декабря его тело доставили в Ригу – там же 27 декабря прошло прощание со спортсменом. На траурную церемонию пускали всех желающих.

Появилось видео, на котором мама баскетболиста и его первая жена Сана Оша стоят у открытого гроба. Женщины плачут, а папа Яниса старается держаться.

"Он был хорошим мальчиком, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его…", – сказал Райтис Тимма.

Проститься со спортсменом пришли десятки людей, все с красными и белыми розами. Фоном играла спокойная мелодия. Рядом с гробом стоял большой портрет, на котором Янис изображен с мячом. Неподалеку расположили стул с майкой форварда. Через несколько часов Тимму кремировали.

Анна Седокова продолжает лечиться в московской клинике, куда попала с нервным срывом. По словам певицы, она связывалась с родными и предлагала свою помощь.

Папа баскетболиста сообщил, что Седокову не желают видеть на прощании.

"Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все", – ответил Райтис Тимма.

У Яниса остался шестилетний сын Кристиан, который родился в браке с моделью Саной Ошой. Мальчик живет с мамой в Латвии.

Ранее друг Яниса Тиммы раскрыл подозрительную деталь в смерти баскетболиста.

Многие подписчики и хейтеры Седоковой обратили внимание, что певица вышла на связь, как только тело Яниса Тиммы отправили на родину. Она не появлялась в соцсетях со дня трагедии. А 25 декабря звезда внесла изменения в описание личного Instagram-аккаунта.

Аксинья Титова
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