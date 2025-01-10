Сати Казанова рассказала о главном страхе перед рождением первенца

Фото: Instagram/satikazanova

В конце октября российская певица Сати Казанова впервые стала мамой – ребенок стал для нее долгожданным. Тем не менее певица боялась того же, чего и многи молодые родительницы, сообщает Zakon.kz.

Накануне артистка призналась, что материнство – "лучшая "потеря себя", которая могла быть". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) "Я думаю, что была одной из тех женщин, которые больше всего боялись в материнстве потерять себя. Из серии – все, ушла в борщи, пеленки. И сегодня я еду в студию, чтобы рассказать в подкасте, как я стала этой самой женщиной", – вышла на связь Сати. Она призналась, что весь фокус ее внимания сместился на малышку. Тем не менее экс-солистка "Фабрики" не собирается ставить крест на карьере и саморазвитии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) "Я вообще считаю, что это ведь ребенок приходит в наш дом, а не наоборот, поэтому это он подстраивается под нас, а не мы под него – такова иерархия отношений. Я не собираюсь мучиться чувством вины: я знаю, что не буду идеальной мамой, и не претендую на это. Я буду мамой приемлемой, и мне этого достаточно", – объяснила она в одном из интервью. Ранее Алтынай Жорабаева впервые показала лицо пятой дочери, которую родила в 45 лет.

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