Сати Казанова готовится познакомить трехмесячную дочь со 101-летней прабабушкой

В конце октября 2024 года российская певица Сати Казанова впервые стала мамой. Певица подарила дочь итальянскому фотографу Стефано Тиоццо. С родными мамы малышка знакома, теперь ее познакомят с близкими папы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Сати Казанова показала, как сидит за столом вместе с мужем и одной рукой качает коляску со спящей в ней малышкой. Звезда рассказала, что они всей семей отправляются в путешествие на родину Стефано.

Фото: Instagram/satikazanova

"Мы в путь! Малышка спит. Родители счастливы, хоть и устали. Начинается наше путешествие длиной в полтора месяца по Италии и не только", – заинтриговала поклонников исполнительница.

Целью поездки станет не только посещение знаковых мест. Пара едет знакомить новорожденную дочь с семьей Стефано Тиоццо. Казанова призналась, что больше всего ждет, когда малышку увидит ее 101-летняя прабабушка.

Ранее Сати Казанова поделилась нежными фото с дочкой.

