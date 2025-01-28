#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Культура и шоу-бизнес

Сати Казанова готовится познакомить трехмесячную дочь со 101-летней прабабушкой

Сати Казанова и материнство, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 06:40 Фото: Instagram/satikazanova
В конце октября 2024 года российская певица Сати Казанова впервые стала мамой. Певица подарила дочь итальянскому фотографу Стефано Тиоццо. С родными мамы малышка знакома, теперь ее познакомят с близкими папы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Сати Казанова показала, как сидит за столом вместе с мужем и одной рукой качает коляску со спящей в ней малышкой. Звезда рассказала, что они всей семей отправляются в путешествие на родину Стефано.

Фото: Instagram/satikazanova

"Мы в путь! Малышка спит. Родители счастливы, хоть и устали. Начинается наше путешествие длиной в полтора месяца по Италии и не только", – заинтриговала поклонников исполнительница.

Целью поездки станет не только посещение знаковых мест. Пара едет знакомить новорожденную дочь с семьей Стефано Тиоццо. Казанова призналась, что больше всего ждет, когда малышку увидит ее 101-летняя прабабушка.

Ранее Сати Казанова поделилась нежными фото с дочкой.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Актриса Наталья Бочкарева дала совет женщинам, которые посвящают жизнь детям
Культура и шоу-бизнес
08:11, Сегодня
Актриса Наталья Бочкарева дала совет женщинам, которые посвящают жизнь детям
Автору хита "Вечно молодой" грозит 10 лет тюрьмы
Культура и шоу-бизнес
04:20, 28 января 2025
Автору хита "Вечно молодой" грозит 10 лет тюрьмы
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
Культура и шоу-бизнес
17:37, 27 января 2025
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: