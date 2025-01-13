Пост Кайрата Нуртаса о прощении впечатлил подписчиков

35-летний лауреат государственной премии "Дарын" Кайрат Нуртас опубликовал новый пост, сопроводив его философским изречением. Знаменитость в кадре порассуждал об отказе от обид и всепрощении, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита Seni Suiem 12 января написал, что иногда сожалеет о прошлом.

"Чтобы мое сердце обрело покой, я простил всех, кто меня обидел", – добавил супруг Жулдыз Абдукаримовой.

Примечательно, что все комментаторы выразили восхищение артистом, добавив как обычно, что он является легендой.

Кайрат, живи назло всем.

Не суди никого. Правильно, что простил всех. Береги свою семью.

Ты – самый лучший.

Не будь удобным, не жертвуй собой ради кого-то.

Не останавливайся, – пишут пользователи.

Что же на самом деле хотел донести до публики артист – остается только догадываться.

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