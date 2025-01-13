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Культура и шоу-бизнес

Пост Кайрата Нуртаса о прощении впечатлил подписчиков

Пост Кайрата Нуртаса о прощении вдохновил подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 10:04 Фото: Instagram/kair_n
35-летний лауреат государственной премии "Дарын" Кайрат Нуртас опубликовал новый пост, сопроводив его философским изречением. Знаменитость в кадре порассуждал об отказе от обид и всепрощении, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита Seni Suiem 12 января написал, что иногда сожалеет о прошлом.

"Чтобы мое сердце обрело покой, я простил всех, кто меня обидел", – добавил супруг Жулдыз Абдукаримовой.

Примечательно, что все комментаторы выразили восхищение артистом, добавив как обычно, что он является легендой.

  • Кайрат, живи назло всем.
  • Не суди никого. Правильно, что простил всех. Береги свою семью.
  • Ты – самый лучший.
  • Не будь удобным, не жертвуй собой ради кого-то.
  • Не останавливайся, – пишут пользователи.

Что же на самом деле хотел донести до публики артист – остается только догадываться.

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Ранее телеведущая Жулдыз Абдукаримова резко ответила на вопрос от подписчиков об их старшей дочери.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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