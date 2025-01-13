Иван Янковский и Диана Пожарская покорили поклонников пляжным фото
Фото: Instagram/dianapozharskaya
Российская актриса Диана Пожарская 12 января 2025 года опубликовала в своем Instagram фотографии и видео с отдыха, сообщает Zakon.kz.
Те, кто пролистал карусель из пляжных кадров до конца, увидели снимок, где 32-летняя актриса страстно целуется с мужем – актером Иваном Янковским.
Кстати, публикацию звезда сериала "Отель Элеон" подписала смайликом в виде ракушки. Супруг в комментариях тоже был немногословен и оставил смайлик в виде алого сердца.
Судя по комментариям, больше всего подписчиков покорило как раз совместное фото актеров:
- "Последнее – огонь".
- "Невероятная красота".
- "Боже, ну какие же вы вайбовые".
- "10-ую фотографию на десерт оставили".
- "Это самые искренние и эстетичные кадры, которые я видела".
- "10-ая фотография такая..., аж бабочки в животе! Диана, а какая фигура у вас".
Материал по теме
Исполнитель главной роли в сериале "Слово пацана" показал, как проводит лето с семьей
27 сентября 2024 года стало известно, что Иван Янковский снимется в мини-сериале "Москва слезам не верит". Шоураннером и режиссером проекта выступает Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript