Иван Янковский и Диана Пожарская покорили поклонников пляжным фото

Российская актриса Диана Пожарская 12 января 2025 года опубликовала в своем Instagram фотографии и видео с отдыха, сообщает Zakon.kz.

Те, кто пролистал карусель из пляжных кадров до конца, увидели снимок, где 32-летняя актриса страстно целуется с мужем – актером Иваном Янковским.

Кстати, публикацию звезда сериала "Отель Элеон" подписала смайликом в виде ракушки. Супруг в комментариях тоже был немногословен и оставил смайлик в виде алого сердца.

Судя по комментариям, больше всего подписчиков покорило как раз совместное фото актеров:

"Последнее – огонь".

"Невероятная красота".

"Боже, ну какие же вы вайбовые".

"10-ую фотографию на десерт оставили".

"Это самые искренние и эстетичные кадры, которые я видела".

"10-ая фотография такая..., аж бабочки в животе! Диана, а какая фигура у вас".

27 сентября 2024 года стало известно, что Иван Янковский снимется в мини-сериале "Москва слезам не верит". Шоураннером и режиссером проекта выступает Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников.