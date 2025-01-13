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Культура и шоу-бизнес

Иван Янковский и Диана Пожарская покорили поклонников пляжным фото

Иван Янковский и Диана Пожарская покорили поклонников пляжным фото, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:12 Фото: Instagram/dianapozharskaya
Российская актриса Диана Пожарская 12 января 2025 года опубликовала в своем Instagram фотографии и видео с отдыха, сообщает Zakon.kz.

Те, кто пролистал карусель из пляжных кадров до конца, увидели снимок, где 32-летняя актриса страстно целуется с мужем – актером Иваном Янковским.

Кстати, публикацию звезда сериала "Отель Элеон" подписала смайликом в виде ракушки. Супруг в комментариях тоже был немногословен и оставил смайлик в виде алого сердца.

Судя по комментариям, больше всего подписчиков покорило как раз совместное фото актеров:

  • "Последнее – огонь".
  • "Невероятная красота".
  • "Боже, ну какие же вы вайбовые".
  • "10-ую фотографию на десерт оставили".
  • "Это самые искренние и эстетичные кадры, которые я видела".
  • "10-ая фотография такая..., аж бабочки в животе! Диана, а какая фигура у вас".

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27 сентября 2024 года стало известно, что Иван Янковский снимется в мини-сериале "Москва слезам не верит". Шоураннером и режиссером проекта выступает Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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