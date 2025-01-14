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Культура и шоу-бизнес

Жена вайнера Мейржана Туребаева рассказала о шокирующих фактах из жизни

Жена вайнера Мейржана Туребаева Дана Есеева рассказала о шокирующих и интересных фактах из жизни, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 10:21 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Жена отбывающего наказание казахстанского вайнера Мейржана Туребаева блогер Дана Есеева поделилась интересными, а также шокирующими фактами из жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, мама пятерых детей рассказала, что после рождения сына Раимжана она перенесла операцию и врачи сказали ей больше не рожать из-за рисков.

"Но я проверилась в Израиле и в Корее, где мне сказали обратное. Поэтому пошла за Амре и Жанторе", – написала Дана Есеева в Instagram.

Кроме того, в 2015 году после операции и гистологии ей прописали три химиотерапии, но она отказалась.

"Хотя меня очень ругала заведующая онкологии и сказала, чтобы потом не винила их, если что не так. Но в голове у меня было четкое мнение, что мне это не нужно", – поделилась жена вайнера.

И еще один факт: она видела, как из нее выходила душа.

"Да, правда, видела душу. Еще поговорила с ней и попросила больше не выходить из тела, рано пока", – поделилась бизнесвуман.

Кроме того, она вспомнила историю из подросткового возраста. Когда Дане было 17 лет, ей пришлось прятаться глубокой ночью на кладбище.

"В 17 лет приехала к бабушке с дедушкой в поселок и встретилась с другом детства. Но у него были плохие планы. Благо, мне удалось убежать по степи в сторону могил. Получила удар, удушье и стресс. Тогда я спрятала в рукав стекло. Думала, если они меня догонят, то либо их, либо себя", – написала Есеева.

И еще один интересный факт: до блогерства она работала в киноиндустрии.

"В 2008 году я была директором полнометражного фильма, в одной из главных ролей снималась Аша Матай. Кстати, гонорар у меня был 3 тыс. долларов, и это был первый мой большой заработок", – отметила Есеева.

Напомним, в конце 2024 года ее муж Мейржан Туребаев, осужденный по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, просил суд заменить ему наказание более мягким видом, но безуспешно.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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