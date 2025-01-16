Алла Пугачёва поздравила зятя

Фото: Instagram/orbakaite_k

Накануне, 15 января 2025 года, российскому предпринимателю Михаилу Земцову исполнилось 47 лет. В связи с этим к нему трогательно обратилась супруга – певица Кристина Орбакайте, на публикацию которой отреагировала и Алла Пугачёва, сообщает Zakon.kz.

53-летняя дочь Примадонны опубликовала два совместных фото с мужем, под которыми написала: "С днем рождения, любимый". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Под публикацией комментарий оставила и 75-летняя теща именинника. "Поздравляем!" – написала Алла Пугачёва, обращаясь к Михаилу Земцову. Также зятя Примадонны поздравила супруга эстрадного композитора Игоря Крутого. "C днем рождения, Миша!" – оставила комментарий Ольга Крутая. Фолловеры Орбакайте тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали Земцову счастья и здоровья: "Красивая пара".

"Красотка + красавчик".

"Долгие лета в здравии и любви к семье".

"С днем рождения вашего супруга! Счастья ему и вам, всей вашей семье, прекрасной доченьке, и орлам-сыновьям!" Материал по теме Новая публикация Кристины Орбакайте вызвала шквал положительных комментариев 13 января 2025 года Кристина Орбакайте опубликовала семейные фото, под которыми снова поздравила поклонников с Новым годом.

Поделиться новостью