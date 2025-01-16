Алла Пугачёва поздравила зятя
Фото: Instagram/orbakaite_k
Накануне, 15 января 2025 года, российскому предпринимателю Михаилу Земцову исполнилось 47 лет. В связи с этим к нему трогательно обратилась супруга – певица Кристина Орбакайте, на публикацию которой отреагировала и Алла Пугачёва, сообщает Zakon.kz.
53-летняя дочь Примадонны опубликовала два совместных фото с мужем, под которыми написала:
"С днем рождения, любимый".
Под публикацией комментарий оставила и 75-летняя теща именинника.
"Поздравляем!" – написала Алла Пугачёва, обращаясь к Михаилу Земцову.
Также зятя Примадонны поздравила супруга эстрадного композитора Игоря Крутого.
"C днем рождения, Миша!" – оставила комментарий Ольга Крутая.
Фолловеры Орбакайте тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали Земцову счастья и здоровья:
- "Красивая пара".
- "Красотка + красавчик".
- "Долгие лета в здравии и любви к семье".
- "С днем рождения вашего супруга! Счастья ему и вам, всей вашей семье, прекрасной доченьке, и орлам-сыновьям!"
13 января 2025 года Кристина Орбакайте опубликовала семейные фото, под которыми снова поздравила поклонников с Новым годом.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript