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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва поздравила зятя

Алла Пугачёва поздравила зятя, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 17:06 Фото: Instagram/orbakaite_k
Накануне, 15 января 2025 года, российскому предпринимателю Михаилу Земцову исполнилось 47 лет. В связи с этим к нему трогательно обратилась супруга – певица Кристина Орбакайте, на публикацию которой отреагировала и Алла Пугачёва, сообщает Zakon.kz.

53-летняя дочь Примадонны опубликовала два совместных фото с мужем, под которыми написала:

"С днем рождения, любимый".

Под публикацией комментарий оставила и 75-летняя теща именинника.

"Поздравляем!" – написала Алла Пугачёва, обращаясь к Михаилу Земцову.

Также зятя Примадонны поздравила супруга эстрадного композитора Игоря Крутого.

"C днем рождения, Миша!" – оставила комментарий Ольга Крутая.

Фолловеры Орбакайте тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали Земцову счастья и здоровья:

  • "Красивая пара".
  • "Красотка + красавчик".
  • "Долгие лета в здравии и любви к семье".
  • "С днем рождения вашего супруга! Счастья ему и вам, всей вашей семье, прекрасной доченьке, и орлам-сыновьям!"

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Фото Динара Халдарова
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