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Культура и шоу-бизнес

Бена Аффлека приглашают жить и работать в России

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 03:30 Фото: Х/BenAffleck
Голливудского актера, потерявшего свой дом в пожаре, приглашают работать на киностудии "Ленфильм", сообщает Zakon.kz.

Вдобавок к работе ему предлагают купить дом под Сестрорецком за четыре-пять млн долларов. И все это озвучивается на видео "Ben Affleck welcome to Russia", которое мгновенно завирусилось в Сети.

Креативно-шуточное видео адресовано звездам Голливуда, потерявшим недвижимость после пожара. Оно начинается с фразы, что киностудия "Ленфильм" ищет таланты.

"Вы получите достойную работу и, возможно, сможете полететь в космос. С вашими деньгами вы сможете купить красивый дом с гектаром земли прямо на берегу Финского залива в красивом историческом месте, где отдыхали еще русские цари. Летайте на работу на вертолете!" – вещает голос за кадром.

Также сообщается, что гарантом пожарной безопасности будет не нанятый по расовой или гендерной квоте случайный человек, а профессионал – генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Дейнека.

На днях стало известно, что объединяет преступников, Ким Кардашьян и пожары в Лос-Анджелесе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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