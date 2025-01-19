#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Моргенштерн из рехаба отреагировал на информацию об аресте его дома в России

Моргенштерн пожаловался на то, что лишился дома в России, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 19:18 Фото: Instagram/morgen_shtern
Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, вышел на связь из реабилитационной клиники, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он рассказал, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые. Сейчас рэпер проходит детокс.

"Поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично", – заявил исполнитель.

Известный рэпер в конце 2024 года признал себя сверхзависимым человеком, из-за чего решил лечь в реабилитационный центр. 18 января сообщалось, что суд в России арестовал имущество Моргенштерна.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Маргарита Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Мир
19:44, Сегодня
Маргарита Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Почему пожилые японцы стремятся провести последние годы в тюрьме
Мир
18:53, Сегодня
Почему пожилые японцы стремятся провести последние годы в тюрьме
TikTok предлагают запретить в Европе на фоне остановки работы сервиса в США
Мир
18:22, Сегодня
TikTok предлагают запретить в Европе на фоне остановки работы сервиса в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: