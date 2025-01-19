Моргенштерн из рехаба отреагировал на информацию об аресте его дома в России

Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, вышел на связь из реабилитационной клиники, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он рассказал, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые. Сейчас рэпер проходит детокс.

"Поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично", – заявил исполнитель.

Известный рэпер в конце 2024 года признал себя сверхзависимым человеком, из-за чего решил лечь в реабилитационный центр. 18 января сообщалось, что суд в России арестовал имущество Моргенштерна.