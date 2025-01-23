Голодные собаки Гарика Харламова рассмешили пользователей Сети
Фото: pexels
Популярный ведущий Гарик Харламов является владельцев двух собак. 43-летний юморист не часто показывает их своей аудитории. Но 22 января 2025 года артист решил продемонстрировать фрагменты быта, сообщает Zakon.kz.
Харламов разместил фото двух собак, которые жалостливым взглядом выпрашивают у него огурец.
"Кто из вас хотел огурец больше, чем Брюс и Патрик? Брюсу вообще в театр мимики и жеста надо устраиваться", – отмечено в подписи к посту шоумена.
Большинство комментаторов задают Харламову один и тот же вопрос: "Поделился ли он с ними в итоге огурцом?"
- Милашечки.
- А можно их покормить просто?
- Взгляд: "Я три дня горячего не ел!"
- Артисты больших и малых драматических театров.
- Вот с кого кота из "Шрека" рисовали.
- Я сначала подумала, что какой-то приют пристраивает очень несчастных псов.
- Все бы отдала за такие глазки!
- Брюс Всемогущий, – пишут подписчики.
До этого Харламов делился фотографией домашних питомцев еще в 2022 году.
Ранее мы рассказывали, что содержание домашних животных требует больше усилий, чем может показаться. Эксперты в области ветеринарии рассказали, чего владельцам собак и котов в городе лучше не делать, чтобы не допустить лишнего веса и ожирения у своих подопечных.
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