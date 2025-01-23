Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом

Популярная российская бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова заставила своих детей задуматься над ее неожиданным предложением, сообщает Zakon.kz.

Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детский дом, чтобы им дали квартиры. Реакцию двух дочерей она показала в Instagram-Stories 22 января 2025 года.

"Я надеюсь, что вы согласитесь, потому что это во благо вашего будущего... Вы знаете, если в 17 лет ребенка отдать в детдом, то потом выдают квартиру... Пойдете в детдом?" – обратилась Оксана к Лее и Майе.

Средняя дочь чуть задумалась, но ответила: "Нет".

"Почему? Всего лишь на один год, с 17 до 18 лет. И у вас будут квартиры в Москве", – уточнила Самойлова.

Сестру поддержала и Майя, ответив матери утвердительно: "Нет".

Дочери мотивировали свой отказ тем, что даже если они получат квартиру, то им придется работать, чтобы обставить ее мебелью.

В заключение Оксана шутливо добавила, что дети "пока не согласились" с ее заманчивым предложением.

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3 декабря 2024 года Оксана Самойлова исполнила мечту матери в честь ее дня рождения.