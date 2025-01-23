#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин объяснил, почему современным мужчинам нравятся женщины постарше

Прохор Шаляпин объяснил, почему современным мужчинам нравятся женщины постарше, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 03:40 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин не только заряжает фанатов позитивом в соцсетях, но и дает многочисленные интервью, пользуясь новой волной популярности. На этот раз он прокомментировал тренд на свидания со взрослыми женщинами, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера Прохор Шаляпин привел Павла Дурова.

"Я не думаю, что все стремятся закрутить роман с женщиной постарше, просто женщины сейчас могут еще лучше за собой ухаживать благодаря медицинским процедурам, выросшим возможностям косметологии и пластической хирургии. Гораздо моложе выглядят, ухоженнее. Возраст сейчас уже давно ушел на второй план. Мы научились обманывать время", – рассказал артист.

По мнению знаменитости, все зависит от того, как женщина ухаживает за собой. Высказался Прохор и про моду на мужчин постарше.

"Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я. Не нужно по внешности судить. Каждому свое. Кому-то комфортно в теле скуфа, кто-то в зале занимается в тренажерном, следит за своей фигурой. Это личное дело каждого. Ориентируйтесь на таких, как я и Павел Дуров", – посоветовал Шаляпин.

Артист добавил, что по возвращении с отдыха планирует активнее ходить в тренажерный зал и бегать.

Ранее Ричард Гир с женой рассказали историю своей любви.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
79-летний Евгений Петросян заинтриговал поклонников, но молодая жена его раскрыла
Культура и шоу-бизнес
19:10, 23 января 2025
79-летний Евгений Петросян заинтриговал поклонников, но молодая жена его раскрыла
65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото
Культура и шоу-бизнес
17:49, 23 января 2025
65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото
Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом
Культура и шоу-бизнес
17:13, 23 января 2025
Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: