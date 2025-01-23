Прохор Шаляпин объяснил, почему современным мужчинам нравятся женщины постарше

Российский певец Прохор Шаляпин не только заряжает фанатов позитивом в соцсетях, но и дает многочисленные интервью, пользуясь новой волной популярности. На этот раз он прокомментировал тренд на свидания со взрослыми женщинами, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера Прохор Шаляпин привел Павла Дурова.

"Я не думаю, что все стремятся закрутить роман с женщиной постарше, просто женщины сейчас могут еще лучше за собой ухаживать благодаря медицинским процедурам, выросшим возможностям косметологии и пластической хирургии. Гораздо моложе выглядят, ухоженнее. Возраст сейчас уже давно ушел на второй план. Мы научились обманывать время", – рассказал артист.

По мнению знаменитости, все зависит от того, как женщина ухаживает за собой. Высказался Прохор и про моду на мужчин постарше.

"Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я. Не нужно по внешности судить. Каждому свое. Кому-то комфортно в теле скуфа, кто-то в зале занимается в тренажерном, следит за своей фигурой. Это личное дело каждого. Ориентируйтесь на таких, как я и Павел Дуров", – посоветовал Шаляпин.

Артист добавил, что по возвращении с отдыха планирует активнее ходить в тренажерный зал и бегать.

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