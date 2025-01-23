16-летняя дочь Сергея Жукова сразила поклонников фотографиями в купальнике

Фото: Instagram/nikazhukova_official

Начинающая российская актриса и музыкальная исполнительница Ника Жукова накануне, 22 января 2025 года, заставила сердца поклонников биться чаще, показав себя в купальнике, сообщает Zakon.kz.

Снимками 16-летняя дочь солиста и лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова поделилась в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nika zhukova (@nikazhukova_official) "Принцесска вышла поплавать", – написала под публикацией Ника Жукова. Фолловеры оставили восторженные комментарии под фотографиями, а их мужская половина вовсе потеряла дар речи: "Я ослеп".

"Знакомая русалка".

"Приятного купания!"

"Красота невероятная".

"Где-то видел эту русалку".

"Все же на закат смотрели?"

"Пусть к этой красоте вы еще будете очень и очень счастливой и реализованной! Пусть вы будете очень любимой и сами будете любить". Материал по теме Группа "Руки вверх" попала в Книгу рекордов России 8 октября 2024 года Сергей Жуков разместил романтическое видео в день рождения жены Регины Бурд, которое не оставило комментаторов равнодушными.

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