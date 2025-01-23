16-летняя дочь Сергея Жукова сразила поклонников фотографиями в купальнике
Фото: Instagram/nikazhukova_official
Начинающая российская актриса и музыкальная исполнительница Ника Жукова накануне, 22 января 2025 года, заставила сердца поклонников биться чаще, показав себя в купальнике, сообщает Zakon.kz.
Снимками 16-летняя дочь солиста и лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова поделилась в своем Instagram.
"Принцесска вышла поплавать", – написала под публикацией Ника Жукова.
Фолловеры оставили восторженные комментарии под фотографиями, а их мужская половина вовсе потеряла дар речи:
- "Я ослеп".
- "Знакомая русалка".
- "Приятного купания!"
- "Красота невероятная".
- "Где-то видел эту русалку".
- "Все же на закат смотрели?"
- "Пусть к этой красоте вы еще будете очень и очень счастливой и реализованной! Пусть вы будете очень любимой и сами будете любить".
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