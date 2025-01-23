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Культура и шоу-бизнес

16-летняя дочь Сергея Жукова сразила поклонников фотографиями в купальнике

16-летняя дочь Сергея Жукова сразила поклонников фотографиями в купальнике, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:37 Фото: Instagram/nikazhukova_official
Начинающая российская актриса и музыкальная исполнительница Ника Жукова накануне, 22 января 2025 года, заставила сердца поклонников биться чаще, показав себя в купальнике, сообщает Zakon.kz.

Снимками 16-летняя дочь солиста и лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова поделилась в своем Instagram.

"Принцесска вышла поплавать", – написала под публикацией Ника Жукова.

Фолловеры оставили восторженные комментарии под фотографиями, а их мужская половина вовсе потеряла дар речи:

  • "Я ослеп".
  • "Знакомая русалка".
  • "Приятного купания!"
  • "Красота невероятная".
  • "Где-то видел эту русалку".
  • "Все же на закат смотрели?"
  • "Пусть к этой красоте вы еще будете очень и очень счастливой и реализованной! Пусть вы будете очень любимой и сами будете любить".

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8 октября 2024 года Сергей Жуков разместил романтическое видео в день рождения жены Регины Бурд, которое не оставило комментаторов равнодушными.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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