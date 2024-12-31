Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьми лет судебных разбирательств

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили процесс развода, подписав соглашение об условиях расторжения брака спустя восемь лет после его начала, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 декабря пишет People.

Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года после двух лет брака и 12 лет совместной жизни с Питтом. Причиной расставания актриса назвала "непримиримые разногласия". Она также обвинила Питта в жестоком обращении с ней и их детьми во время одного из семейных путешествий. Через четыре месяца пара заявила о намерении разойтись и урегулировать развод в частном порядке.

Однако разногласия между актерами затянули судебный процесс на восемь лет. Основные споры касались опеки над шестью детьми и раздела имущества, включая винодельню в Провансе. 30 декабря 2024 года Питт и Джоли подписали новое соглашение, определив порядок опеки и раздел имущества. Сейчас все дети, кроме 16-летних близнецов Вивьен и Нокса, достигли совершеннолетия.

"Это всего лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина вымотана, но она рада, что это закончилось", – прокомментировал адвокат Джоли Джеймс Саймон.

Ранее сообщалось, что дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме.