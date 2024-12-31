Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьми лет судебных разбирательств
Об этом 31 декабря пишет People.
Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года после двух лет брака и 12 лет совместной жизни с Питтом. Причиной расставания актриса назвала "непримиримые разногласия". Она также обвинила Питта в жестоком обращении с ней и их детьми во время одного из семейных путешествий. Через четыре месяца пара заявила о намерении разойтись и урегулировать развод в частном порядке.
Однако разногласия между актерами затянули судебный процесс на восемь лет. Основные споры касались опеки над шестью детьми и раздела имущества, включая винодельню в Провансе. 30 декабря 2024 года Питт и Джоли подписали новое соглашение, определив порядок опеки и раздел имущества. Сейчас все дети, кроме 16-летних близнецов Вивьен и Нокса, достигли совершеннолетия.
"Это всего лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина вымотана, но она рада, что это закончилось", – прокомментировал адвокат Джоли Джеймс Саймон.
Ранее сообщалось, что дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме.