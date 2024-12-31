#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
525.11
546.74
4.88
Культура и шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьми лет судебных разбирательств

Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьми лет судебных разбирательств, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 20:40 Фото: oscars.org
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили процесс развода, подписав соглашение об условиях расторжения брака спустя восемь лет после его начала, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 декабря пишет People.

Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года после двух лет брака и 12 лет совместной жизни с Питтом. Причиной расставания актриса назвала "непримиримые разногласия". Она также обвинила Питта в жестоком обращении с ней и их детьми во время одного из семейных путешествий. Через четыре месяца пара заявила о намерении разойтись и урегулировать развод в частном порядке.

Однако разногласия между актерами затянули судебный процесс на восемь лет. Основные споры касались опеки над шестью детьми и раздела имущества, включая винодельню в Провансе. 30 декабря 2024 года Питт и Джоли подписали новое соглашение, определив порядок опеки и раздел имущества. Сейчас все дети, кроме 16-летних близнецов Вивьен и Нокса, достигли совершеннолетия.

"Это всего лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина вымотана, но она рада, что это закончилось", – прокомментировал адвокат Джоли Джеймс Саймон.

Ранее сообщалось, что дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова
Культура и шоу-бизнес
17:39, Сегодня
Фотографию двух младших дочерей показала Баян Алагузова
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Культура и шоу-бизнес
15:46, Сегодня
24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Культура и шоу-бизнес
13:29, Сегодня
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: