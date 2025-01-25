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Культура и шоу-бизнес

Композитора "Дюны" и "Пиратов Карибского моря" пригласили написать гимн Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 10:12 Фото: pixabay
Обладателя двух "Оскаров" и создателя треков для "Дюны" и "Пиратов Карибского моря" Ханса Циммера назвали возможным автором новой версии гимна Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил в социальной сети X председатель Главного управления по развлечениям государства Турки Аль аш-Шейх. Он опубликовал фото с немецким кинокомпозитором, отметив, что он "один из величайших музыкантов нашего времени".

"Мы много обсуждали будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. Среди них – создание новой музыкальной редакции саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты", – пояснил Аль аш-Шейх.

По его словам, Циммера могут привлечь к подготовке оригинального произведения под названием "Аравия", вдохновленного культурным наследием государства, и саундтрека к фильму "Битва за Ярмук".

За свою карьеру кинокомпозитор работал над музыкой к фильмам "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар", "Человек дождя", "Шерлок Холмс", "Король Лев" и "Дюна".

Летом 2024 года казахстанцев восхитило видео, опубликованное в социальных сетях, на котором кобызист Олжас Курманбек сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака.

Андрей Дюсупов
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