Актриса Галина Польских опровергла сообщения о найденной у нее онкологии

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 85-летней народной артистке РСФСР Галине Польских поставили опасный диагноз – онкологию, сообщает Zakon.kz.

Утверждалось, что звезда фильма "По семейным обстоятельствам обратилась в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, где ей диагностировали злокачественную опухоль в почке. Артистке предложили лечь круглосуточный стационар для того, чтобы пройти прошла курс терапии.

Менеджер Польских заявил telegram-каналу Shot, что пока она находится дома. При этом сама артистка в беседе с NEWS.ru опровергла сообщения о госпитализации с онкологией почек. По ее словам, она чувствует себя нормально. При этом она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но не рак.

"Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда. Я нормально себя чувствую", – добавила Польских.

Галина Польских совершила свой актерский дебют в картине "Дикая собака динго". За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах, как "Я шагаю по Москве" и "Тени исчезают в полдень". В последние годы актриса активно участвовала в съемках российских мелодрам и сериалов, включая проекты "Елки-10", "У людей так бывает".

Ранее фото 25-летнего сына Розы Рымбаевой покорили сердца поклонниц. Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев поделился снимками в своих соцсетях.