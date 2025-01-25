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Культура и шоу-бизнес

Актриса Галина Польских опровергла сообщения о найденной у нее онкологии

Галина Польских, актрисы, кинематограф , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:43 Фото: Instagram/lenfilmstudios
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 85-летней народной артистке РСФСР Галине Польских поставили опасный диагноз – онкологию, сообщает Zakon.kz.

Утверждалось, что звезда фильма "По семейным обстоятельствам обратилась в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, где ей диагностировали злокачественную опухоль в почке. Артистке предложили лечь круглосуточный стационар для того, чтобы пройти прошла курс терапии.

Менеджер Польских заявил telegram-каналу Shot, что пока она находится дома. При этом сама артистка в беседе с NEWS.ru опровергла сообщения о госпитализации с онкологией почек. По ее словам, она чувствует себя нормально. При этом она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но не рак.

"Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда. Я нормально себя чувствую", – добавила Польских.

Галина Польских совершила свой актерский дебют в картине "Дикая собака динго". За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах, как "Я шагаю по Москве" и "Тени исчезают в полдень". В последние годы актриса активно участвовала в съемках российских мелодрам и сериалов, включая проекты "Елки-10", "У людей так бывает".

Ранее фото 25-летнего сына Розы Рымбаевой покорили сердца поклонниц. Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев поделился снимками в своих соцсетях.

Андрей Дюсупов
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