Танцующая на берегу океана Анна Семенович собрала восторженные комплименты

Известная российская эстрадная певица Анна Семенович, которая ранее отдыхала с возлюбленным в Дубае, уже вовсю делится фотографиями и видео с Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 44-летняя артистка опубликовала видео, на котором она танцует и исполняет хит группы "Блестящие" & Arash – "Восточные сказки". Кадры сняты на берегу Индийского океана.

"Жаркие танцы под наши любимые восточные сказки. Кто любит эту песню? Потанцуем", – написала 25 января 2025 года под публикацией Семенович, обращаясь к поклонникам.

Фолловеры с восторгом восприняли танец и новое звучание песни и осыпали Анну восторженными комплиментами:

"Просто кайф!"

"Восхищаюсь тобой!"

"Такая пластичная... Прелесть!"

"Анна, нужно больше видео с такими шикарными танцами".

"Анечка, как всегда. Песня одна из любимых, сразу хочется пуститься в пляс".

"Энн, ты великолепна! А если б как в клипе, в блестящем купальнике, то было б вообще огонь".

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13 января 2025 года Анна Семенович порадовала поклонников фотографией с возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером, сделанной на отдыхе в Дубае.