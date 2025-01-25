Танцующая на берегу океана Анна Семенович собрала восторженные комплименты
Фото: Instagram/ann_semenovich
Известная российская эстрадная певица Анна Семенович, которая ранее отдыхала с возлюбленным в Дубае, уже вовсю делится фотографиями и видео с Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.
Сегодня 44-летняя артистка опубликовала видео, на котором она танцует и исполняет хит группы "Блестящие" & Arash – "Восточные сказки". Кадры сняты на берегу Индийского океана.
"Жаркие танцы под наши любимые восточные сказки. Кто любит эту песню? Потанцуем", – написала 25 января 2025 года под публикацией Семенович, обращаясь к поклонникам.
Фолловеры с восторгом восприняли танец и новое звучание песни и осыпали Анну восторженными комплиментами:
- "Просто кайф!"
- "Восхищаюсь тобой!"
- "Такая пластичная... Прелесть!"
- "Анна, нужно больше видео с такими шикарными танцами".
- "Анечка, как всегда. Песня одна из любимых, сразу хочется пуститься в пляс".
- "Энн, ты великолепна! А если б как в клипе, в блестящем купальнике, то было б вообще огонь".
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