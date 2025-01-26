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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева порадовала поклонников новым имиджем

Настя Ивлеева, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 11:28 Фото: Instagram/agentgirl
33-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева возвращается к прежней жизни. Она порадовала поклонников новым фото, продемонстрировав смену имиджа, сообщает Zakon.kz.

На снимках Ивлеева предстала с новым цветом волос – она вернулась к образу блондинки. Под постом блогер поинтересовалась у поклонников, не скучали ли они по ней.

После скандала с "голой вечеринкой" Ивлеева переживала сложные времена и даже перекрасилась в шатенку.

В комментариях к публикации появилось сообщение от певицы Лолиты Милявской, которая также принимала участие в нашумевшем шоу Ивлеевой, которое стоило карьеры многим российским звездам в декабре 2023 года. Исполнительница отметила, что очень скучала по прежнему имиджу блогера.

Ранее Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она оставила лапшичную Nudles своему бизнес-партнеру ресторатору Александру Пичугину, с которым начинала этот проект в июне 2024 года.

Андрей Дюсупов
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