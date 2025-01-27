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Культура и шоу-бизнес

Спектакль окончен: Полина Гагарина категорически против замужества

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 08:28 Фото: Instagram/gagara1987
37-летняя певица четко дала понять, что больше не рассматривает свое замужество, сообщает Zakon.kz.

26 января подписчики поинтересовались у певицы в Instagram, когда она снова выйдет замуж.

"Никогда!" – эмоционально ответила Гагарина.
Фото: Instagram/gagara1987

Первым избранником "фабрикантки" стал актер Петр Кислов. В этом союзе родился сын Андрей, сейчас молодому человеку 17 лет. Второй раз звезда вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. У супругов есть дочь Мия, она младше брата на 10 лет.

Второй брак певицы распался в 2021 году. Расставание оказалось громким. Однако в итоге Дмитрию и Полине удалось договариваться. Фотограф часто видится с дочерью, которая осталась жить с матерью.

"Полину Гагарину можно обожать за многое, но ее оптимизм идет в этом списке отдельным пунктом. Вместе с фигурой на зависть, конечно же!" – отметили фанаты певицы.

А другая выпускница шоу "Фабрика звезд" Сати Казанова отпраздновала три месяца с рождения дочки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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