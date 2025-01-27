Спектакль окончен: Полина Гагарина категорически против замужества

37-летняя певица четко дала понять, что больше не рассматривает свое замужество, сообщает Zakon.kz.

26 января подписчики поинтересовались у певицы в Instagram, когда она снова выйдет замуж.

"Никогда!" – эмоционально ответила Гагарина.

Фото: Instagram/gagara1987

Первым избранником "фабрикантки" стал актер Петр Кислов. В этом союзе родился сын Андрей, сейчас молодому человеку 17 лет. Второй раз звезда вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. У супругов есть дочь Мия, она младше брата на 10 лет.

Второй брак певицы распался в 2021 году. Расставание оказалось громким. Однако в итоге Дмитрию и Полине удалось договариваться. Фотограф часто видится с дочерью, которая осталась жить с матерью.

"Полину Гагарину можно обожать за многое, но ее оптимизм идет в этом списке отдельным пунктом. Вместе с фигурой на зависть, конечно же!" – отметили фанаты певицы.

А другая выпускница шоу "Фабрика звезд" Сати Казанова отпраздновала три месяца с рождения дочки.