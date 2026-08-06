Сати Казанова спустя год объяснила, почему назвала дочь Анагха

Экс-участница российской женской группы "Фабрика" Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери, которую родила от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Девочку назвали необычным именем – Анагха, сообщает Zakon.kz.

5 августа 2026 года основатель и вокалистка проекта Sati Ethnica в своем Instagram с юмором отметила, что секрет с именем ее дочери немного затянулся. На целый год.

"Нам хотелось дать нашей дочери время спокойно войти в этот мир, окрепнуть, подрасти. Имя несет в себе смысл, благословение и определенную силу, поэтому мы очень бережно относились к этому моменту. Знакомьтесь, Anagha/Анагха – наше сокровище, дар и благословение. В ведийской традиции выбор имени никогда не бывает случайным. Оно становится отражением устремлений личности и глубоких качеств самой души", – пишет Казанова.

Далее Казанова поясняет, что имя Анагха переводится с санскрита как "невинная", "чистая", "непогрешимая", "совершенная", "любящая", "сострадательная".

"Так же это одно из имен Богини Махалакшми – дочь явно сорвала джекпот с этим именем! Самые внимательные из вас уже давно могли догадаться. В прошлом году, работая над альбомом Lineage, мы записали колыбельную Lullaby For Anagha. Тогда ее название казалось многим красивым санскритским словом, но для нас здесь был более глубокий смысл. Добро пожаловать в этот мир, наша любимая Анагха. Пусть твое имя всегда напоминает тебе о свете, любви и чистоте, с которыми ты пришла в нашу жизнь". Сати Казанова

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Сати Казанова родила дочь 23 октября 2024 года в возрасте 42 лет от мужа-итальянца Стефано Тиоццо.

Их дочь появилась на свет в роддоме под звуки мантр, при свечах и в окружении цветов. Казанова включает малышке сакральные песнопения из своего музыкального проекта Sati Ethnica.

Также известно, что уже много лет назад она увлеклась йогой и медитацией и давно работает сертифицированным преподавателем.