Американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Она и ее жених, предприниматель Майкл Полански, недавно стали родителями первого совместного ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Page Six, 40-летнюю певицу и 42-летнего Полански вместе с новорожденным заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На эксклюзивных фотографиях, опубликованных порталом, Леди Гага держит ребенка в переноске у груди.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

При этом пока неизвестны имя и пол малыша, а также точная дата его рождения.

Позже информацию о рождении ребенка подтвердил источник изданию PEOPLE. Там также отметили, что Page Six первым сообщил о появлении первенца у пары.

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться в 2019 году, а в 2024-м объявили о помолвке. В последние месяцы пара практически не появлялась на публике.

A new star is born. 🥹⭐ Read all the details on Lady Gaga and Michael Polansky's newest addition here: https://t.co/C6kTbLrSSi pic.twitter.com/EJdt2Pe5pM — E! News (@enews) September 12, 2026

Певица ранее неоднократно говорила о желании стать матерью. В марте 2025 года в интервью The New York Times она признавалась, что раньше испытывала опасения по поводу материнства, но со временем стала с нетерпением ждать этого этапа жизни. А в октябре 2025 года в эфире шоу Стивена Кольбера Гага назвала материнство своей «следующей главной ролью».

Ранее стало известно, что голливудская актриса Натали Портман родила третьего ребенка. Девочка или мальчик? Пол малыша пока публично не раскрывается. Ребенок появился на свет в Париже в прошлом месяце.