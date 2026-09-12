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Культура и шоу-бизнес

Леди Гага впервые стала мамой

американская певица с супругом, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 13:12 Фото: instagram/ladygaga
Американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Она и ее жених, предприниматель Майкл Полански, недавно стали родителями первого совместного ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Page Six, 40-летнюю певицу и 42-летнего Полански вместе с новорожденным заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На эксклюзивных фотографиях, опубликованных порталом, Леди Гага держит ребенка в переноске у груди.

При этом пока неизвестны имя и пол малыша, а также точная дата его рождения.

Позже информацию о рождении ребенка подтвердил источник изданию PEOPLE. Там также отметили, что Page Six первым сообщил о появлении первенца у пары.

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться в 2019 году, а в 2024-м объявили о помолвке. В последние месяцы пара практически не появлялась на публике.

Певица ранее неоднократно говорила о желании стать матерью. В марте 2025 года в интервью The New York Times она признавалась, что раньше испытывала опасения по поводу материнства, но со временем стала с нетерпением ждать этого этапа жизни. А в октябре 2025 года в эфире шоу Стивена Кольбера Гага назвала материнство своей «следующей главной ролью».

Ранее стало известно, что голливудская актриса Натали Портман родила третьего ребенка. Девочка или мальчик? Пол малыша пока публично не раскрывается. Ребенок появился на свет в Париже в прошлом месяце.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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