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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала, как позирует ему на Мальдивах

Татьяна Брухунова, Петросян, Мальдивы, фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:21 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков своими отпускными нарядами на Мальдивах. Причем уже не раз она намекнула, что снимки делает ее муж Евгений Петросян, сообщает Zakon.kz.

В последней публикации блогер позирует на берегу в небесно-голубом сарафане.

"Красота в глазах смотрящего. Я за мужа спокойна!" – подписала она снимки, дав понять, что ее образы не остаются незамеченными мужем.

В диалоге с подписчицей Брухунова отметила, что никому, кроме мужа, на Мальдивах она и не может позировать.

В более раннем посте Татьяна открыто призналась, что серию снимков ей сделал Евгений Петросян, и они получались более эффектными.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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