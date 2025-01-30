Молодая жена Петросяна показала, как позирует ему на Мальдивах

35-летняя Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков своими отпускными нарядами на Мальдивах. Причем уже не раз она намекнула, что снимки делает ее муж Евгений Петросян, сообщает Zakon.kz.

В последней публикации блогер позирует на берегу в небесно-голубом сарафане.

"Красота в глазах смотрящего. Я за мужа спокойна!" – подписала она снимки, дав понять, что ее образы не остаются незамеченными мужем.

В диалоге с подписчицей Брухунова отметила, что никому, кроме мужа, на Мальдивах она и не может позировать.

В более раннем посте Татьяна открыто призналась, что серию снимков ей сделал Евгений Петросян, и они получались более эффектными.