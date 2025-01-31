Максим Галкин произвел впечатление знанием немецкого языка

48-летний известный пародист Максим Галкин анонсировал гастроли по Германии на апрель и май 2025 года. Армию его поклонников удивило не количество предстоящих выступлений, а прекрасное знание и произношение немецкого языка, сообщает Zakon.kz.

Видео-анонс супруг народной артистки СССР Аллы Пугачёвой опубликовал на личной странице в Instagram 30 января 2025 года.

Стоит отметить, что шоумен изумительно владеет французским, английским, чешским, немецким и украинским языками. Несмотря на эту известную информацию, фанаты все же пришли в восторг и оставили свои отзывы.

Загнал нас в комплексы. Мало того, что тур на 40 городов, еще и на немецком шпрехает, как Шиллер.

Польщена вашим немецким, учу его третий год. Большой молодец.

Максим, ваш немецкий очаровывает.

Когда немецкий язык отлично подошел тембру голоса.

Ничего себе, такое впечатление, Максим, вы на этом языке всю жизнь общались.

Максим, слушала этот пост, прибежал муж: "Ты что, понимаешь по-немецки?" Говорю: "Нет, ничего не понимаю, но тащусь, как говорит Галкин и завидую!"

Обалдеть! Есть языки, на которых вы не можете говорить, Максим?

Ничего не понятно, но очень интересно!

Максим, у вас там чип-переводчик встроен?

Так свободно говорить на стольких языках!

Тут парочку хоть бы освоить хорошо.

Настоящий полиглот!

Впрочем, сам Галкин проявил скромность и на один из ответов добавил:

"Владею только русским, на остальных пытаюсь".

Ранее исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.