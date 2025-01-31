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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин произвел впечатление знанием немецкого языка

Максим Галкин произвел впечатление знанием немецкого языка, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 09:23 Фото: Instagram/maxgalkinru
48-летний известный пародист Максим Галкин анонсировал гастроли по Германии на апрель и май 2025 года. Армию его поклонников удивило не количество предстоящих выступлений, а прекрасное знание и произношение немецкого языка, сообщает Zakon.kz.

Видео-анонс супруг народной артистки СССР Аллы Пугачёвой опубликовал на личной странице в Instagram 30 января 2025 года.

Стоит отметить, что шоумен изумительно владеет французским, английским, чешским, немецким и украинским языками. Несмотря на эту известную информацию, фанаты все же пришли в восторг и оставили свои отзывы.

  • Загнал нас в комплексы. Мало того, что тур на 40 городов, еще и на немецком шпрехает, как Шиллер.
  • Польщена вашим немецким, учу его третий год. Большой молодец.
  • Максим, ваш немецкий очаровывает.
  • Когда немецкий язык отлично подошел тембру голоса.
  • Ничего себе, такое впечатление, Максим, вы на этом языке всю жизнь общались.
  • Максим, слушала этот пост, прибежал муж: "Ты что, понимаешь по-немецки?" Говорю: "Нет, ничего не понимаю, но тащусь, как говорит Галкин и завидую!"
  • Обалдеть! Есть языки, на которых вы не можете говорить, Максим?
  • Ничего не понятно, но очень интересно!
  • Максим, у вас там чип-переводчик встроен?
  • Так свободно говорить на стольких языках!
  • Тут парочку хоть бы освоить хорошо.
  • Настоящий полиглот!

Впрочем, сам Галкин проявил скромность и на один из ответов добавил:

"Владею только русским, на остальных пытаюсь".

Ранее исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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