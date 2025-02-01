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Культура и шоу-бизнес

Кенжебек Нурдолдай представил слушателям новую песню

Кенжебек Нурдолдай представил слушателям новую песню, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:54 Фото: скриншот из видео
Казахстанский певец Кенжебек Нурдолдай объявил о том, что выпустил новый трек, сообщает Zakon.kz.

24-летний популярный незрячий певец Кенжебек Нурдолдай из Алматы на своей странице в Instagram опубликовал новый трек под названием "Дуния". Это очередная его песня о любви.

На просторах интернета больше 30 песен Кенжебека Нурдолдая. Он сам является автором музыки и текста. Многие композиции, исполненные им, стали хитами: "Шоколад", "Люблю тебя за твою чистую душу", "Опомнитесь люди" и так далее. В своих интервью казахстанец заявляет, что серьезно музыкой увлекся с 13 лет.

Поклонники оценили новую песню Кенжебека Нуролдай:

  • Красивая песня, вчера послушала полную версию.
  • Бальзам на душу.
  • Очередной хит.

Российская певица Валерия не эпатируют публику откровенными образами на регулярной основе. Но в качестве исключения смогла примерить смелый наряд. 56-летняя звезда снялась в клипе в "голом" боди в стразах.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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