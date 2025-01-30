"Я и мои дети очень сильно устали": жена Кайрата Нуртаса дала большое интервью

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова дала большое интервью журналистке Динаре Сатжан, в котором подробно рассказала о том, как лишилась квартиры в Астане, с какими проблемами столкнулась после, а также о реакции четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом беседы с многодетной матерью Сатжан поделилась в своем Instagram 30 января 2025 года.

"Четыре года Жулдыз Абдукаримова вместе с детьми живет в арендованной квартире. Тем временем в ее квартире проживает родной брат Диляры Тажимбетовой, основательницы Tumar Grand Village, со своей семьей. Почему Жулдыз переписала свое имущество на брата Диляры? Потому что была уверена, что эта сумма идет в зачет будущего дома в коттеджном городке. Ей даже дали приходник. Четыре года Жулдыз ждала. Делала рекламу. А потом, отчаявшись, пошла в гражданский суд. И проиграла. Сейчас вся надежда на Верховный суд", – написала под публикацией Динара.

Журналистка спросила у жены Кайрата Нуртаса, сколько денег она потеряла из-за этой ситуации.

"Я не считала, но сейчас постараюсь вместе с вами посчитать... Я квартиру вместе с паркингом выставила на продажу за 180 млн тенге. Однако Диляра спустила цену до 160 млн тенге и получила ее вместе с паркингом... Еще материальные расходы. Я с 2021 года и по сей день снимаю квартиру. Как вы знаете, стоимость аренды сейчас составляет более 1 млн тенге. Я же многодетная мама – у меня две дочери и два сына, есть гости, которых нужно встречать. Из-за этого нам необходима (квартира. – Прим. ред.) с большой квадратурой. В среднем это стоит 1 млн тенге. Если посчитать, то с 2021 года и до 2025-го (аренда квартиры обошлась. – Прим. ред.) в 50 млн тенге", – рассказала Абдукаримова.

Жулдыз напомнила, что летом она попала в больницу из-за этой ситуации.

"На мое лечение, препараты, больницу – это все обошлось мне в 5-6 млн тенге... И то, поставить конкретный диагноз не смогли. Но я, несмотря на это, выписалась, потому что мои дети испугались, когда я попала в больницу. Мои дети остались дома одни, они не думали, что со мной что-то произойдет. Это стало стрессом для них, и они начали переживать за меня... Эта ситуация испортила психику детей", – отметила актриса.

Также Абдукаримова рассказала, что пока занималась пошатнувшимся здоровьем, лишилась многих проектов.

"С одного проекта ты можешь получить как минимум 3-5 млн тенге. А на протяжении лета ты уходишь в минус: нет никаких доходов, есть лишь расходы", – посетовала многодетная Жулдыз.

Но, как подчеркнула актриса, она не теряет надежды.

"Честно, я и мои дети очень сильно устали. Несмотря на то, что внешне кажется, что у меня все хорошо, внутри у меня все сломалось. Настолько сильно сломалось, что я иногда думаю: "Зачем мне все это?" И иногда хочется все бросить и уйти. Но я, как гражданка Республики Казахстан, пойду до конца. Я хочу пойти до конца и доказать народу, что справедливость есть... Я верю Генеральной прокуратуре и Верховному суду. Я везде говорю о нарушении моих прав. Возможно, мое дело станет хотя бы для одного человека причиной для раздумий", – заключила 36-летняя жена Нуртаса.

В конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

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28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.