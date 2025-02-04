Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на сцену с голой Бьянкой Цензори на "Грэмми"

Известный российский юморист, бывший участник проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на "голую" сцену дизайнера Бьянки Цензори и ее мужа рэпера Канье Уэста на "Грэмми", сообщает Zakon.kz.

Видео в своем Instagram опубликовала Левина с подписью:

"И что здесь такого?!!!! Вот, армянская жена знает, чем хвастаться!"

На кадрах супруга Мартиросяна скидывает шубу, а под ней оказывается еще одна шуба.

Подписчики оценили юмор пары, сойдясь на мнении, что у них дела идут явно лучше, чем у Уэста с Цензори.

Гарик явно больше зарабатывает – написала Алсу.

Вы намного круче.

Сразу видно, у кого дела идут хорошо.

Жанна, надо было три шубы скинуть, чтобы Кани закурил в сторонке.

Скандальная сцена, где Цензори скидывает шубу, а под ней – совершенно прозрачное платье на голом теле, случилась 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе на 67-й ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми". После такого выхода пару попросили покинуть мероприятие.