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Культура и шоу-бизнес

Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на сцену с голой Бьянкой Цензори на "Грэмми"

Мартиросян с женой сняли пародию на видео с голой Бьянкой Цензори на Грэмми, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 18:01 Фото: Instagram/jannalevina_martirosyan
Известный российский юморист, бывший участник проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на "голую" сцену дизайнера Бьянки Цензори и ее мужа рэпера Канье Уэста на "Грэмми", сообщает Zakon.kz.

Видео в своем Instagram опубликовала Левина с подписью:

"И что здесь такого?!!!! Вот, армянская жена знает, чем хвастаться!"

На кадрах супруга Мартиросяна скидывает шубу, а под ней оказывается еще одна шуба.

Подписчики оценили юмор пары, сойдясь на мнении, что у них дела идут явно лучше, чем у Уэста с Цензори.

  • Гарик явно больше зарабатывает – написала Алсу.
  • Вы намного круче.
  • Сразу видно, у кого дела идут хорошо.
  • Жанна, надо было три шубы скинуть, чтобы Кани закурил в сторонке.

Скандальная сцена, где Цензори скидывает шубу, а под ней – совершенно прозрачное платье на голом теле, случилась 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе на 67-й ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми". После такого выхода пару попросили покинуть мероприятие.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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