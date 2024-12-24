Арман Давлетяров сменил образ
В подписи к фото известный медиаменеджер уточнил, что внешность – это язык, на котором мы говорим с миром.
"Сегодня решил немного сменить этот язык, примерив новый имидж. Для меня борода и усы – не просто изменение в отражении, а напоминание о том, что мы всегда в процессе движения, роста и поиска. Я часто говорю о развитии, целях и переменах. И знаете, внешний облик – это лишь одна из форм самовыражения, но в ней есть своя сила. Смена образа помогает задавать вопросы: Кто я сейчас? К чему иду? Как лучше транслировать свои ценности и идеи миру?".Арман Давлетяров
Иногда, по его словам, перемены внешнего дают мощный импульс внутренним.
Далее продюсер обратился с призывом не бояться экспериментировать.
"Как вам мой новый стиль? Стоит оставить, попробовать что-то еще или вернуть как было?"Арман Давлетяров
Единого мнения от комментаторов получить не удалось.
- Верните прежнее лицо: без бороды и усов.
- Вам к лицу новый образ. Вы совсем другой, но основа – добрые глаза. Они все равно выдают вас.
- Вам очень к лицу ваш новый образ! Стали намного свежее.
- Брутальный мужчина.
- Вам очень идет.
- Какое-то время можно походить в таком образе.
- Однозначно вернуть.
- В прежнем образе была ваша индивидуальность, так тоже хорошо. Решать вам.
- Вернитесь, это не ваш образ.
Стоит отметить, что заслуженный деятель Казахстана на постоянной основе отмечает, что семья – самое главное в жизни. По словам общественника, она окрыляет его и поддерживает во всем. Поэтому, чтобы все были счастливы, он решил помочь сыну своего друга найти жену.
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