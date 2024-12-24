Арман Давлетяров сменил образ

54-летний Арман Давлетяров решил поэкспериментировать и отрастил усы с бородой. Снимками в новом образе ведущий поделился с общественностью. Пользователи Сети поспешили высказать свою оценку, разделившись на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фото известный медиаменеджер уточнил, что внешность – это язык, на котором мы говорим с миром.

"Сегодня решил немного сменить этот язык, примерив новый имидж. Для меня борода и усы – не просто изменение в отражении, а напоминание о том, что мы всегда в процессе движения, роста и поиска. Я часто говорю о развитии, целях и переменах. И знаете, внешний облик – это лишь одна из форм самовыражения, но в ней есть своя сила. Смена образа помогает задавать вопросы: Кто я сейчас? К чему иду? Как лучше транслировать свои ценности и идеи миру?". Арман Давлетяров

Иногда, по его словам, перемены внешнего дают мощный импульс внутренним.

Далее продюсер обратился с призывом не бояться экспериментировать.

"Как вам мой новый стиль? Стоит оставить, попробовать что-то еще или вернуть как было?" Арман Давлетяров

Единого мнения от комментаторов получить не удалось.

Верните прежнее лицо: без бороды и усов.

Вам к лицу новый образ. Вы совсем другой, но основа – добрые глаза. Они все равно выдают вас.

Вам очень к лицу ваш новый образ! Стали намного свежее.

Брутальный мужчина.

Вам очень идет.

Какое-то время можно походить в таком образе.

Однозначно вернуть.

В прежнем образе была ваша индивидуальность, так тоже хорошо. Решать вам.

Вернитесь, это не ваш образ.

Стоит отметить, что заслуженный деятель Казахстана на постоянной основе отмечает, что семья – самое главное в жизни. По словам общественника, она окрыляет его и поддерживает во всем. Поэтому, чтобы все были счастливы, он решил помочь сыну своего друга найти жену.

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Примечательно, что на днях 41-летний российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, также предстал перед публикой в неожиданном образе – с густыми усами. Новый стиль музыканта сразу стал предметом обсуждения в Сети.