Счастливая жена 79-летнего Петросяна восхитила поклонников новыми образами

Российская блогерша и пятая супруга 79-летнего писателя-юмориста Евгения Петросяна в очередной раз восхитила подписчиков в Instagram модными нарядами. Традиционной подборкой луков Татьяна Брухунова поделилась сегодня, 10 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 35-летняя жена артиста написала:

"Первая неделя последнего месяца зимы в луках!"

Фолловерши Брухуновой, восхищенные ее вкусом, одарили своего кумира благодарностями за красивые образы, и пообещали их повторить. Среди них нашлись и подписчицы из Казахстана:

"Подиум в жизни – это классно".

"Какие стильные образы! Один краше другого".

"А самое классное, что делает образы живыми – это ваша улыбка! Просто фирменный знак!"

"Очень понравились образы! Особенно первый и последний – вы тут такая молоденькая, как девочка".

"Татьяна, как бы вы назвали свой стиль в одежде? Платье с кистями – это больше относят к бохо? А 5-й образ для меня – классная идея! Постараюсь повторить ее в своем варианте. Спасибо за вдохновение".

"Подписалась на вас, узнав из новостей. Подумала, если Гордон не нравится, то значит хороший человек и была права, столько интересного узнала с вашей странички, а сколько здесь красоты и эстетики. Привет из Казахстана".

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4 февраля 2025 года Татьяна Брухунова обрушила гнев на хейтеров, которые критикуют ее за наряды и большую разницу в возрасте с супругом Евгением Петросяном.