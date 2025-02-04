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Культура и шоу-бизнес

"Чао-какао, бедолаги": пятая жена 79-летнего Петросяна обрушила гнев на хейтеров

Пятая жена 79-летнего Петросяна назвала своих недоброжелателей &quot;сбитыми летчиками&quot; и бедолагами, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 14:03 Фото: Instagram/bruhunova
Блогер Татьяна Брухунова, отдыхающая с мужем Евгением Петросяном на дорогостоящем курорте на Мальдивских островах, устала от негатива и гневно обратилась к хейтерам. По ее словам, критика, направленная в ее адрес, поступает только от неудачников, сообщает Zakon.kz.

79-летний писатель-юморист Евгений Петросян и 35-летняя сетевая знаменитость Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда. Телеведущий старше супруги на 44 года. Такая большая разница зачастую становится предметом обсуждения. На что Брухунова заявляет, что именно с ней народный артист РСФСР обрел настоящую семью.

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Но на этот раз Брухунова возмутилась, как она считает, необоснованной критикой в свой адрес. Она разместила 4 февраля 2025 года большой пост, направленный всем злопыхателям.

"Обо мне говорят, фантазируют, пишут "небылицы в лицах", снимают зашкварные передачки на ТВ, собирают "уважаемую публику" в студии "помыть косточки", придумывают, сами же верят в то, что нафантазировали. Кто делает это?! "Сбитые летчики".Татьяна Брухунова

Далее пятая жена Петросяна уточнила, что ей "даже стало немного жаль" критиков.

"Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы на ТВ, тарологи, нумерологи, блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий, где пустая, никчемная жизнь обрыдла и добрая сотня иже с ними пустышек. В этом списке вы не встретите успешных, реализованных, знаменитых и богатых".Татьяна Брухунова

По ее словам, это происходит лишь потому, что "им нет дела до других".

"Они живут свою лучшую жизнь, а в ней семья, профессия и тысячи радостей, которыми наполнена жизнь психического здорового человека! Чао-какао, бедолаги! Я счастлива! Чего и вам желаю!"Татьяна Брухунова

Примечательно, что все комментаторы поддерживают блогера и оставляют добрые пожелания.

Напомним, ранее Брухунова критически отозвалась о девушках с фальшивыми брендовыми сумками. Татьяна заявила, что, если у людей нет возможности купить дизайнерские вещи, то не стоит приобретать подделки. После таких откровений жены юмориста разгорелся скандал. К обсуждениям подключилась Ирина Безрукова. Она посчитала, что у супруги Петросяна банальный комплекс провинциалки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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