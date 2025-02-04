Новая публикация Димаша Кудайбергена произвела фурор среди поклонников
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вновь записали совместное видео, которое опубликовали в Instagram 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Как и в прошлый раз, 30-летний казахстанец исполнил свою песню под аккомпанемент хорватского виолончелиста. Только на этот раз выбор пал на композицию под названием Stranger.
Новое звучание песни произвело фурор среди поклонников Димаша и Степана:
- "Огонь!"
- "Слов нет".
- "Это эпически!"
- "Браво! Живая легенда! Дай Бог здоровья".
- "Хаузер и Димаш, спасибо за очередную блестящую демонстрацию ваших талантов".
- "Уау! Какой шикарный драйвовый вариант любимого Stranger! Следующий Olimpico?"
- "Кажется, я посмотрела это видео уже 1000 раз, и это не шутка! Мне оно очень нравится! Не могу насмотреться на них вместе".
- "Одна из моих любимых песен. Надеюсь, вся песня будет выложена на YouTube. Они оба потрясающие, а вместе они просто великолепны!"
Материал по теме
Песня Димаша Кудайбергена взорвала американские чарты
С 26 января 2025 года Димаш Кудайберген находится в Будапеште. Туда он прибыл для участия в юбилейном сезоне проекта Virtuosos в качестве члена жюри.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript