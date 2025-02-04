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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Димаша Кудайбергена произвела фурор среди поклонников

Новая публикация Димаша Кудайбергена произвела фурор среди поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 16:13 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вновь записали совместное видео, которое опубликовали в Instagram 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как и в прошлый раз, 30-летний казахстанец исполнил свою песню под аккомпанемент хорватского виолончелиста. Только на этот раз выбор пал на композицию под названием Stranger.

Новое звучание песни произвело фурор среди поклонников Димаша и Степана:

  • "Огонь!"
  • "Слов нет".
  • "Это эпически!"
  • "Браво! Живая легенда! Дай Бог здоровья".
  • "Хаузер и Димаш, спасибо за очередную блестящую демонстрацию ваших талантов".
  • "Уау! Какой шикарный драйвовый вариант любимого Stranger! Следующий Olimpico?"
  • "Кажется, я посмотрела это видео уже 1000 раз, и это не шутка! Мне оно очень нравится! Не могу насмотреться на них вместе".
  • "Одна из моих любимых песен. Надеюсь, вся песня будет выложена на YouTube. Они оба потрясающие, а вместе они просто великолепны!"

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С 26 января 2025 года Димаш Кудайберген находится в Будапеште. Туда он прибыл для участия в юбилейном сезоне проекта Virtuosos в качестве члена жюри.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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