48-летняя сестра Дмитрия Маликова опубликовала семейные фото с юбилея певца

Российская певица и музыкальный продюсер Инна Маликова накануне, 4 февраля 2025 года, порадовала подписчиков в Instagram семейными фотографиями, сделанными на юбилее брата – музыканта и композитора Дмитрия Маликова, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 48-летняя сестра именинника трогательно написала:

"Вечер, который навсегда в сердце".

На снимках со дня рождения Дмитрия можно заметить родителей – Юрия и Людмилу Маликовых, его дочь Стефанию, сына и невестку Инны.

Поклонники звездной семьи с восторгом оценили фото, а также закидали их теплыми словами и пожеланиями:

"Любимые".

"Прекрасная семья".

"Прекрасная талантливая семья".

"Самая красивая и позитивная семья".

"Красивые люди! Замечательная семья!"

"На эту семью так приятно смотреть. Элита!

"Какая красивая и талантливая семья! Счастья вам и радости по жизни".

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29 января 2025 года Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В связи с этим к имениннику трогательно обратилась дочь Стефания.