48-летняя сестра Дмитрия Маликова опубликовала семейные фото с юбилея певца
Фото: Instagram/innamalikova
Российская певица и музыкальный продюсер Инна Маликова накануне, 4 февраля 2025 года, порадовала подписчиков в Instagram семейными фотографиями, сделанными на юбилее брата – музыканта и композитора Дмитрия Маликова, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией 48-летняя сестра именинника трогательно написала:
"Вечер, который навсегда в сердце".
На снимках со дня рождения Дмитрия можно заметить родителей – Юрия и Людмилу Маликовых, его дочь Стефанию, сына и невестку Инны.
Поклонники звездной семьи с восторгом оценили фото, а также закидали их теплыми словами и пожеланиями:
- "Любимые".
- "Прекрасная семья".
- "Прекрасная талантливая семья".
- "Самая красивая и позитивная семья".
- "Красивые люди! Замечательная семья!"
- "На эту семью так приятно смотреть. Элита!
- "Какая красивая и талантливая семья! Счастья вам и радости по жизни".
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