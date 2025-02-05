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Культура и шоу-бизнес

48-летняя сестра Дмитрия Маликова опубликовала семейные фото с юбилея певца

48-летняя сестра Дмитрия Маликова опубликовала семейные фото с юбилея певца, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 16:44 Фото: Instagram/innamalikova
Российская певица и музыкальный продюсер Инна Маликова накануне, 4 февраля 2025 года, порадовала подписчиков в Instagram семейными фотографиями, сделанными на юбилее брата – музыканта и композитора Дмитрия Маликова, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 48-летняя сестра именинника трогательно написала:

"Вечер, который навсегда в сердце".

На снимках со дня рождения Дмитрия можно заметить родителей – Юрия и Людмилу Маликовых, его дочь Стефанию, сына и невестку Инны.

Поклонники звездной семьи с восторгом оценили фото, а также закидали их теплыми словами и пожеланиями:

  • "Любимые".
  • "Прекрасная семья".
  • "Прекрасная талантливая семья".
  • "Самая красивая и позитивная семья".
  • "Красивые люди! Замечательная семья!"
  • "На эту семью так приятно смотреть. Элита!
  • "Какая красивая и талантливая семья! Счастья вам и радости по жизни".

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29 января 2025 года Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В связи с этим к имениннику трогательно обратилась дочь Стефания.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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