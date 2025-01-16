Певица Валерия поблагодарила Иосифа Пригожина и его экс-супругу за падчерицу

Накануне, 15 января 2025 года, российская эстрадная певица Валерия опубликовала в Instagram фото с мужем Иосифом Пригожиным, его экс-супругой Лейлой Фаттаховой и дочерью Елизаветой. Под снимком подписчики вновь оставили восторженные комментарии, сообщает Zakon.kz.

Пост 56-летней артистки был приурочен ко дню рождения падчерицы, которой исполнилось 26 лет.

"Лизочка, наше солнышко, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу тебе пожелать быть счастливой- счастливой, успешной-успешной! Ты – наша общая гордость и радость. Человек, одаренный не только умом, мудростью, недюжинными способностями, но и большим сердцем и тонкой душой. Спасибо твоим родителям – Лейле Фаттаховой и Евгению Пригожину – за тебя. Как же здорово, что ты есть в моей жизни", – трогательно обратилась Валерия к имениннице.

Исполнительница хита "Часики" уточнила, когда было сделано фото, которое она выбрала для поздравления.

"P. S. Хотела выставить фото с нашего недавнего праздника. Как же мы здорово отметили Новый год! Люблю", – заключила Валерия.

Ответа от именинницы певице ждать долго не пришлось. Елизавета Пригожина написала:

"Лерочка, любимая! Спасибо большое! И я очень рада, что ты есть в моей жизни".

Отметим, что это не первая публикация Валерии с бывшей женой Иосифа и его наследницей. Несмотря на это, поклонники каждый раз восхищаются их теплыми отношениями и называют артистку мудрой. На этот раз они еще и присоединились к поздравлениям:

"Человек с красивой душой".

"Красивая доченька у Иосифа".

"Не может такого быть! Валерия, вы святая?"

"Какая, Валерия, вы – мудрая женщина, очень красивое поздравление".

Также дочь с днем рождения поздравил Пригожин, который был не так многословен, как его супруга:

"Горжусь, люблю и восхищаюсь. С днем рождения!"

А экс-супруга Иосифа написала:

"Моя хрупкая и нежная, на первый взгляд, но с таким сильным, стальным стержнем внутри, любимая доченька! С днем рождения!"

В свою очередь именинница опубликовала ряд архивных фото.

"И вот так... Мне 26", – лаконично подписала снимки Елизавета Пригожина.

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