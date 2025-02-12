#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Культура и шоу-бизнес

Валерия раскрыла тайное желание в совместной жизни с Пригожиным

Валерия, Пригожин, трендовое видео, секреты семейной жизни, откровения, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:22 Фото: Instagram/valeriya
Известные российский селебрити, чета Валерия и Иосиф Пригожин, сняли трендовое видео "стрем – норм", во время которого они "приоткрыли дверь" в нюансы их семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

На первый вопрос о том, нормально ли спать в разных комнатах, Валерия уверенно ответила "норм", на что Пригожин удивился. Певица тогда заявила:

"А если храпит твой партнер... иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты", – сказала Валерия смеясь.

На что продюсер заявил, что согласится спать раздельно, только когда жене будет лет 90.

Далее выяснилось, что пара не приемлет раздельных поездок в отпуск.

Неожиданностью для Валерии стало то, что ее муж лайкает в соцсетях сам себя. В этом Пригожин откровенно признался. При этом лайки Иосиф ставит не только себе, но и массе других людей, в том числе красивым девушкам, к чему Валерия относится "норм".

Судя по всему, домашняя еда у четы Пригожиных – нечастое явление. Потому что оба в голос на утверждение "Не готовить супругу еду" ответили "Норм".

Ну и в заключение выяснилось, что особо секретов друг от друга в этой звездной семье не хранят, потому что оба знают все пароли друг друга.

К слову, общение с бывшими, правда, смотря с какими, Валерия и Иосиф тоже считают нормой. Так, 11 февраля певица поздравила экс-супругу своего мужа с днем рождения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
33-летняя Настя Ивлеева поделилась сложностями второго замужества
Культура и шоу-бизнес
09:32, Сегодня
33-летняя Настя Ивлеева поделилась сложностями второго замужества
Подарки бывших возлюбленных продают на аукционе в Турции
Культура и шоу-бизнес
07:47, Сегодня
Подарки бывших возлюбленных продают на аукционе в Турции
Салют, Вера: Брежнева не выступит в Астане и Алматы
Культура и шоу-бизнес
06:50, Сегодня
Салют, Вера: Брежнева не выступит в Астане и Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: