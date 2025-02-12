Валерия раскрыла тайное желание в совместной жизни с Пригожиным
На первый вопрос о том, нормально ли спать в разных комнатах, Валерия уверенно ответила "норм", на что Пригожин удивился. Певица тогда заявила:
"А если храпит твой партнер... иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты", – сказала Валерия смеясь.
На что продюсер заявил, что согласится спать раздельно, только когда жене будет лет 90.
Далее выяснилось, что пара не приемлет раздельных поездок в отпуск.
Неожиданностью для Валерии стало то, что ее муж лайкает в соцсетях сам себя. В этом Пригожин откровенно признался. При этом лайки Иосиф ставит не только себе, но и массе других людей, в том числе красивым девушкам, к чему Валерия относится "норм".
Судя по всему, домашняя еда у четы Пригожиных – нечастое явление. Потому что оба в голос на утверждение "Не готовить супругу еду" ответили "Норм".
Ну и в заключение выяснилось, что особо секретов друг от друга в этой звездной семье не хранят, потому что оба знают все пароли друг друга.
К слову, общение с бывшими, правда, смотря с какими, Валерия и Иосиф тоже считают нормой. Так, 11 февраля певица поздравила экс-супругу своего мужа с днем рождения.