Валерия раскрыла тайное желание в совместной жизни с Пригожиным

Известные российский селебрити, чета Валерия и Иосиф Пригожин, сняли трендовое видео "стрем – норм", во время которого они "приоткрыли дверь" в нюансы их семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

На первый вопрос о том, нормально ли спать в разных комнатах, Валерия уверенно ответила "норм", на что Пригожин удивился. Певица тогда заявила:

"А если храпит твой партнер... иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты", – сказала Валерия смеясь.

На что продюсер заявил, что согласится спать раздельно, только когда жене будет лет 90.

Далее выяснилось, что пара не приемлет раздельных поездок в отпуск.

Неожиданностью для Валерии стало то, что ее муж лайкает в соцсетях сам себя. В этом Пригожин откровенно признался. При этом лайки Иосиф ставит не только себе, но и массе других людей, в том числе красивым девушкам, к чему Валерия относится "норм".

Судя по всему, домашняя еда у четы Пригожиных – нечастое явление. Потому что оба в голос на утверждение "Не готовить супругу еду" ответили "Норм".

Ну и в заключение выяснилось, что особо секретов друг от друга в этой звездной семье не хранят, потому что оба знают все пароли друг друга.

К слову, общение с бывшими, правда, смотря с какими, Валерия и Иосиф тоже считают нормой. Так, 11 февраля певица поздравила экс-супругу своего мужа с днем рождения.