#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.31
520.11
5.33
Культура и шоу-бизнес

Марат Башаров прокомментировал новость о беременности невесты

Марат Башаров прокомментировал новость о беременности невесты, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 04:30 Фото: РИА Новости
Российский 50-летний актер и телеведущий Мрат Башаров состоит в отношениях с актрисой Асей Борисовой более трех лет и в прошлом году сделал ей предложение. Недавно публика заподозрила, что они готовятся стать родителями, сообщает Zakon.kz.

По Сети разлетелись кадры с премьеры фильма, на которых у избранницы Марата Башарова виден округлившийся живот. Звезд тут же начали поздравлять, но ни он, ни она не реагировали.

В ответ на вопрос Super о грядущем пополнении ведущий "Битвы экстрасенсов" отреагировал на слухи о беременности невесты.

"У нас все прекрасно! Меньше читайте желтухи! И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая "работа", – сказал он.

Борисова станет третьей официальной женой Башарова. Две его бывшие супруги – Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова, обвиняли его в рукоприкладстве. Ведущий публично извинялся за содеянное. Также у Башарова есть двое детей – 19-летняя дочь Амели и 6-летний сын Марсель.

Ранее сообщалось, что Екатерина Стриженова прервала молчание после смерти свекра.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Площадка интеллектуалов: программа "Азамат" возвращается к зрителям
Культура и шоу-бизнес
19:42, 12 февраля 2025
Площадка интеллектуалов: программа "Азамат" возвращается к зрителям
Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза"
Культура и шоу-бизнес
17:43, 12 февраля 2025
Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза"
"Ты здесь" спустя 27 лет: Игорь Николаев и Диана Гурцкая удивили поклонников
Культура и шоу-бизнес
16:55, 12 февраля 2025
"Ты здесь" спустя 27 лет: Игорь Николаев и Диана Гурцкая удивили поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: