Марат Башаров прокомментировал новость о беременности невесты

Российский 50-летний актер и телеведущий Мрат Башаров состоит в отношениях с актрисой Асей Борисовой более трех лет и в прошлом году сделал ей предложение. Недавно публика заподозрила, что они готовятся стать родителями, сообщает Zakon.kz.

По Сети разлетелись кадры с премьеры фильма, на которых у избранницы Марата Башарова виден округлившийся живот. Звезд тут же начали поздравлять, но ни он, ни она не реагировали.

В ответ на вопрос Super о грядущем пополнении ведущий "Битвы экстрасенсов" отреагировал на слухи о беременности невесты.

"У нас все прекрасно! Меньше читайте желтухи! И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая "работа", – сказал он.

Борисова станет третьей официальной женой Башарова. Две его бывшие супруги – Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова, обвиняли его в рукоприкладстве. Ведущий публично извинялся за содеянное. Также у Башарова есть двое детей – 19-летняя дочь Амели и 6-летний сын Марсель.

Ранее сообщалось, что Екатерина Стриженова прервала молчание после смерти свекра.