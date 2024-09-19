Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при в Турции
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
19 сентября в турецкой Анкаре бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при, сообщает Zakon.kz.
Для нее этап юниорского Гран-при в Анкаре стал дебютным международным турниром под флагом Казахстана. Там 17-летняя спортсменка представила короткую программу, где выполнила:
- каскад из тройных лутца и тулупа;
- сольные тройной флип;
- двойной аксель.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
За выступление фигуристка получила 57,14 балла. Это позволило ей занять промежуточное восьмое место. От лидирующей японки Ами Накаи она отстает на 9,08 балла. Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября и по итогам двух прокатов определятся призеры соревнований.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
16 сентября Софья Самоделкина опубликовала новое видео на фоне флага Казахстана, а днем ранее Евгений Плющенко нелицеприятно отозвался об ее уходе из его академии фигурного катания.
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