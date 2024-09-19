Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при в Турции

19 сентября в турецкой Анкаре бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при, сообщает Zakon.kz.

Для нее этап юниорского Гран-при в Анкаре стал дебютным международным турниром под флагом Казахстана. Там 17-летняя спортсменка представила короткую программу, где выполнила:

каскад из тройных лутца и тулупа;

сольные тройной флип;

двойной аксель.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

За выступление фигуристка получила 57,14 балла. Это позволило ей занять промежуточное восьмое место. От лидирующей японки Ами Накаи она отстает на 9,08 балла. Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября и по итогам двух прокатов определятся призеры соревнований.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

16 сентября Софья Самоделкина опубликовала новое видео на фоне флага Казахстана, а днем ранее Евгений Плющенко нелицеприятно отозвался об ее уходе из его академии фигурного катания.