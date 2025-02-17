Анна Седокова ужаснула поклонников видом бездомной
Фото: кадр из шоу "Три аккорда"
Анна Седокова удивила неожиданным преображением в новом выпуске шоу "Три аккорда" на Первом канале. Певица появилась перед зрителями в образе бомжа-алкоголика, сообщает Zakon.kz.
Артистка впервые принимает участие в музыкальном конкурсе, и этот новый опыт дается ей совсем непросто. Именно этим звезда объясняет некоторые недочеты в своих выступлениях, которые не нравятся судьям.
Фото: кадр из шоу "Три аккорда"
В этот раз экс-солистка "ВИА Гры" выбрала песню "Привет с большого бодуна" группы "Дюна". На сцену Седокова вышла в рваной одежде, с фингалом под глазом, выбитым зубом и в черном парике.
Образ Анны и постановку номера судьи оценили, а вот вокальные данные артистки снова раскритиковали.
"Анечка, вы так себя хорошо ведете в этой роли. Мне все понравилось, кроме того, как вы это спели", – отметил Михаил Шуфутинский.
Фото: кадр из шоу "Три аккорда"
С ним согласился и Александр Розенбаум.
Ранее российские юристы пришли к выводу, что бывшего мужа звезды Яниса
Тимму "убил" компромат на Анну Седокову.
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