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Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова ужаснула поклонников видом бездомной

Анна Седокова поразила поклонников образом бездомной, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 05:25 Фото: кадр из шоу "Три аккорда"
Анна Седокова удивила неожиданным преображением в новом выпуске шоу "Три аккорда" на Первом канале. Певица появилась перед зрителями в образе бомжа-алкоголика, сообщает Zakon.kz.

Артистка впервые принимает участие в музыкальном конкурсе, и этот новый опыт дается ей совсем непросто. Именно этим звезда объясняет некоторые недочеты в своих выступлениях, которые не нравятся судьям.

Фото: кадр из шоу "Три аккорда"

В этот раз экс-солистка "ВИА Гры" выбрала песню "Привет с большого бодуна" группы "Дюна". На сцену Седокова вышла в рваной одежде, с фингалом под глазом, выбитым зубом и в черном парике.

Образ Анны и постановку номера судьи оценили, а вот вокальные данные артистки снова раскритиковали.

"Анечка, вы так себя хорошо ведете в этой роли. Мне все понравилось, кроме того, как вы это спели", – отметил Михаил Шуфутинский.

Фото: кадр из шоу "Три аккорда"

С ним согласился и Александр Розенбаум.

Ранее российские юристы пришли к выводу, что бывшего мужа звезды Яниса Тимму "убил" компромат на Анну Седокову.

Аксинья Титова
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