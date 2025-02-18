Отец Кайрата Нуртаса покорил поклонников своим голосом

59-летний отец известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса накануне, 17 февраля 2025 года, опубликовал видео, где под гитару исполнил армейскую песню. Подписчиков Нуртаса Айдарбекова больше всего восхитил его голос, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился в Instagram. На кадрах Айдарбеков спрашивает у младшего сына, знает ли он, где служил его отец. Зангар в ответ спросил: "Где?"

"Я служил в морской пехоте... Когда твоя мама увидела меня в тельняшке, она сказала: "Уау". В Туркестане я был таким единственным парнем", – сказал Нуртас.

Затем он исполнил песню, под которую шагал в армии.

"Тоже нашел у кого спрашивать, в то время Зангара даже в планах не было", – добавил Айдарбеков под публикацией.

Одна из поклонниц написала, что и ее отец когда-то им исполнял под гитару армейские песни. Другие отметили, что Гульзире повезло с мужем. Большинство подписчиков покорил голос Нуртаса:

"Круто!"

"Мне нравится голос этого агашки".

"Нуртас ага, желаю вам долгих лет".

"Гульзира не зря такого парня отхватила".

"Такой прекрасный голос, настоящий певец".

"Мой покойный отец так же на гитаре пел нам русские песни".

Материал по теме Родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились

17 февраля 2025 года Динара Сатжан сообщила радостную новость о жене Кайрата Нуртаса, которая лишилась квартиры в Астане. По словам журналистки, после ее интервью с Жулдыз Абдукаримовой актрисе вернули всю сумму денег за ее квартиру.