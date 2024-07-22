Встретили как героя: поклонники обступили вышедшего на свободу Кайрата Нуртаса
На кадрах продюсера, Нуртас пытается пробиться сквозь армию поклонников, которая обнимает его и делает снимки.
В подписи Айдарбекова уточнила, что исполнитель композиции "Сені сүйем" добивается успеха честным и тяжелым трудом.
Примечательно, что не все подписчики звездного семейства оценили по достоинству ролик. Большинство осудило молодое поколение за столь непристойное поведение.
"Что с вами? Где гордость?" – вопрошают пользователи Сети.
Напомним, что Нуртас 19 июля вышел на свободу.
5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.