Встретили как героя: поклонники обступили вышедшего на свободу Кайрата Нуртаса

Имя казахстанского певца Кайрата Нуртаса не перестает мелькать в новостных заголовках. 22 июля 2024 года мама любимца публики Гульзира Айдарбекова опубликовала очередное видео с его участием, сообщает Zakon.kz.

На кадрах продюсера, Нуртас пытается пробиться сквозь армию поклонников, которая обнимает его и делает снимки.

В подписи Айдарбекова уточнила, что исполнитель композиции "Сені сүйем" добивается успеха честным и тяжелым трудом.

Примечательно, что не все подписчики звездного семейства оценили по достоинству ролик. Большинство осудило молодое поколение за столь непристойное поведение.

"Что с вами? Где гордость?" – вопрошают пользователи Сети.

Напомним, что Нуртас 19 июля вышел на свободу.

5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.